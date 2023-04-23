Doğanın uyanışını festivallerle kutluyoruz

Fallas Festivali-Valencia, İspanya

İspanya'nın Valencia şehrinde mart ayında gerçekleşen Fallas (veya Falles) Festivali baharı karşılamak için düzenleniyor. Şehrin nüfusunun üç katına çıktığı bu festivalde üç milyon kişi bir hafta boyunca eğleniyor. Şehirde yapılan sokak partilerinde orta çağ kıyafetleri giyiliyor. Kutlamalar sırasında havai fişeklerle doldurulmuş kağıt heykelcikler yakılıyor. Fallas kelimesi de festivalde yakılan bu nesneleri ifade ediyor. Fallas Festivali 2016 yılında UNESCO'nun Somut Olmayan İnsanlık Kültürel Mirası Listesi'ne eklenmiş.









Marteniçka Bayramı (Baba Marta, Martenitsa)-Bulgaristan

Bulgarcada "Mart'ın büyükannesi" anlamına gelen Baba Marta, nazik davranılması gereken huysuz yaşlı bir kadınmış. Eğer öyle yapılmazsa kış ayları çok soğuk ve kasvetli geçermiş. Bulgarlar Marteniçka Bayramı'nda uzun ömrü simgeleyen beyaz renkten ve sağlığı temsil eden kırmızı renkten yapılmış bileklikleri mütevazı bir dilekle bileklerine bağlıyorlar. Bu el yapımı bileklikler kırlangıç veya leylek görünceye kadar takılıyor ve baharda çiçek açan ilk ağaç dalına bağlanıyor.









Holi Bayramı -Hindistan

Hint kültürünün en büyük bayramlarından biri olan Holi Festivali, kış ayının son dolunayında gerçekleşiyor. Baharın gelişinin kutlandığı bayramın dini dayanağı Holika efsanesine dayanıyor. Her yıl Holika'nın ruhu için yeniden yakılan Holika ateşiyle birlikte iyiliğin kötülük karşısında galip gelmesiyle sokaklarda dans ediliyor. Asıl amacı ise doğaya bize verdikleri için teşekkür etmek.







Venedik Karnavalı-İtalya

Venedik Karnavalı'nın kökeninin Pagan kültüründeki bir bahar tanrıçası olan Eostre kutlamalarına dayandığı düşünülüyor. Paskalya ile ilişkili olduğuna inanılan bu karnavalda Venedikliler maskeli balolar düzenleyerek baharın gelişini kutluyorlar. Kış dönümünde yapılan bu partilerde maske takılmasının sebebinin ise sınıf farkının ortadan kaldırılması olduğu düşünülüyor.









Meksika Karnavalı-Meksika

Kökeni İspanyol döneminden önce yapılan bahar kutlamalarına dayanan Meksika Karnavalı, ülkenin en popüler festivallerinden.

Kutlamaların en büyük ve en çok bilinenleri Mazatlan ve Veracruz şehirlerinde yapılıyor.

Karnavalda müzik eşliğinde eğlenceli bir geçit töreni düzenleniyor. Bir haftadan uzun süren karnavalda içecekler ve ikramlar sunuluyor, renkli danslar yapılıyor.





Sakura Festivali (Hanami)-Japonya

Güzelliklerine aşık olduğum Japonya'nın kiraz çiçekleri (sakura) festivali, ülke genelinde Mart sonundan Mayıs başına kadar sürüyor. Japonlar yüzyıllardır devam eden Hanami Bayramı ile ağaçların altında partiler düzenleyerek baharı karşılıyorlar. Dünyaca ünlü olan bu bayramda insanlar Hanami'nin en için kiraz ağaçlarının çiçeklerini yakından takip ediyorlar.







Songkran Su Festivali -Tayland

Tayland'da Bahar ve Yeni Yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen Songkran Su Festivali, üç gün sürüyor. Su, yeni yılda insanların evlerini ve ruhlarını temizleyerek yenilenmeyi ve yeniden doğuşu temsil ediyor. Tayland Yeni Yılı'nı kutlayan bu festivalde ayrıca ana yollar kapatılıyor ve çılgın su savaşları yapılıyor.







Paskalya Bayramı (Easter)- Hıristiyan Dünyası

21 Mart'tan sonraki ilk "yeni ay" gerçekleştikten sonraki ilk Pazar günü kutlanan Paskalya Bayramının en önemli sembolleri çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası. Paskalya Günü'nde ayrıca özel çörekler yapılıyor, haşlanmış yumurtalar boyanıyor, mumlar yakılıyor ve dualar okunuyor.





ÇIRPILMIŞ YUMURTA FESTİVALİ (CİMBURİJADA)-BOSNA

Bosnalılar ilkbaharın başlangıcını kutlamak için her yıl mart ayında Bosna'nın Zenica kentinde Çırpılmış Yumurta Festivali'ni düzenliyor. Binlerce kişinin bir araya geldiği festivalin odak noktası yeni bir yaşamın sembolü olan yumurtalar. Birkaç yüz yıl önceye dayayan bu bahar bayramında çok fazla miktarda çırpılmış yumurta kocaman tencerelerde pişiriliyor ve ücretsiz olarak dağıtılıyor.







Marzanna Festivali-Polonya

Polonyalılar baharın ilk gününde Marzanna ismini verdikleri ve samandan bir bebek yapıyorlar. Maslenitsa ile benzerlik gösteren bu bebek soğuk ve kasvetli kış mevsimini sembolize etmek için kullanılıyor. Bu bebekler kalabalıkla birlikte cadde cadde dolaştırılıyor ve kış mevsiminin bitişini simgelemek adına nehre bırakılıyor. 16. yüzyıldan beri süregelen bu gelenekle kış mevsimi geride bırakılarak baharın ilk günü kutlanıyor.









Gözleme Bayramı (Maslenitsa)-Rusya

Rusça'da gözleme veya krep anlamına gelen blini, Maslenitsa Bayramı'nın simgesi. Blini'ler şekilleri ve sıcaklıklarıyla güneşe benzetiliyor ve yaz mevsimini kucaklamayı temsil ediyor. Bir hafta süren bu bayramda kar topu dövüşleri, aile toplantıları ve çeşitli topluluk etkinlikleri yapılıyor. Haftanın sonunda ise kış mevsimini temsil eden saman kullanılarak yapılan korkuluk "Leydi Maslenitsa" yakılarak kışa veda ediliyor.