Merve hem ringde hem sahnede hem de yollarda

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan Erşen, acil tıp teknisyeni (ATT) olarak 2013'te İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı. Yaklaşık 9 yıl burada çalışan Erşen, bir sene önce ambulans şoförü olmak için girişimde bulundu. Davet edildiği ambulans sürücü tekniği eğitimini tamamlayan Erşen, yaklaşık 1 yıldır ekip arkadaşlarını vakalara ulaştırıyor, hastaları da sağlık merkezlerine taşıyor. İşinden kalan zamanlarda tiyatroyla ilgilenen Erşen, özellikle akşamları genç arkadaşlarıyla provalarda yerini alıyor. Savunma sanatlarına da meraklı olan Erşen, en sevdiği spor branşlarından kick boks antrenmanlarını da ihmal etmiyor.



HAYAT KURTARMAK

Merve Hatun Erşen, hayat kurtarmanın çok özel bir duygu olduğunu dile getirdi. Erşen, "Hayat kurtarmak tabii ki önceliğimiz ancak önce kendi ekip arkadaşlarımın can güvenliğini korumak zorundayım. Sonra ise olay yerine hızlı ve alternatif yolları kullanarak güvenli bir şekilde ulaşımı sağlamak için çalışıyorum" diye konuştu. Boş zamanlarında kick boks antrenmanı yaptığını belirten Erşen, "İdmanları hiç kaçırmıyorum, bu spor bana iyi geliyor. Aynı zamanda Efeler Belediyesinde tiyatro eğitimi alıyorum. Genç arkadaşlarla sahne almak çok güzel. Spor ve sanat benim için vazgeçilmez" dedi.



■ MURAT ŞENBAKLAVACI