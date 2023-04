Pikaplardan en çok yükselen melodiler

Dijital müzik çalarlar her ne kadar plak, kaset ya da CD gibi kayıtları geçmişe gömse de özellikle plaklar farklı ses kalitesiyle kendine yeniden yer buldu. O kayıtların tadını almış kuşak plaklardan vazgeçemiyor ve müziği plaktan dinlemeye devam ediyor. Kültür, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında birleştiren D&R, müzik tutkunları için zengin plak koleksiyonunun en çok satanlarını açıkladı. Ülke genelinde yapılan satışlara dayanarak derlenen verilere göre zirvenin sahibi, Türk pop müziğine yön veren şarkıcı-şarkı yazarı Sezen Aksu'nun "Düş Bahçeleri". İkinci sırada, tüm zamanların en iyi metal gruplarından Iron Maiden'ın 17. stüdyo albümü "Senjutsu"; üçüncü sırada da birçok farklı sanatçının eserlerinin derlendiği "Radyo Şarkıları" bulunuyor. Müzik dünyasının değerli isimlerinin bulunduğu listenin devamında yerli plak kategorisinde MFÖ, Zeki Müren, Barış Manço; yabancı plaklarda da Frank Sinatra, Elvis Presley, Edith Piaf yer alıyor. Bu albümleri dinleme fırsatınız olmadıysa ya da plak koleksiyonunuzu zenginleştirmek istiyorsanız, 3 Mayıs'a kadar D&R mağazalarında tüm plaklarda geçerli olan "ikinciye %50 indirim" kampanyası bulunmaz bir fırsat olabilir.



İŞTE 2022 YILININ EN ÇOK DİNLENEN 15 PLAK ESERİ:

Sezen Aksu - Düş Bahçeleri

Iron Maiden - Senjutsu

Çeşitli Sanatçılar - Radyo Şarkıları 1

Sezen Aksu - Sen Ağlama

Various Artists - The Very Best of Jazz Love Songs

Nilüfer - 12 Düet - Yeni Basım

Various Artists - Unforgettable Jazz

Edith Piaf - Edith Piaf

MFÖ - MFÖ Collection

Çeşitli Sanatçılar - Radyo Şarkıları 3

Sezen Aksu - Gülümse

Frank Sinatra - Frank Sinatra

Müslüm Gürses - Sandık

Elvis Presley - Elvis Presley

Sezen Aksu - Serçe

