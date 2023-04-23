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Pikaplardan en çok yükselen melodiler

Müziği hala plak kayıtlarından pikapta dinlemeyi sevenler var. D&R, Türkiye çapındaki satış grafiğinden plak severlerin favori sanatçılarını belirledi. İlk Sıra Minik Serçe’nin ikinci sırada ise metal grubu Iron Maiden var.

23.4.2023

Gazete

Pikaplardan en çok yükselen melodiler
Dijital müzik çalarlar her ne kadar plak, kaset ya da CD gibi kayıtları geçmişe gömse de özellikle plaklar farklı ses kalitesiyle kendine yeniden yer buldu. O kayıtların tadını almış kuşak plaklardan vazgeçemiyor ve müziği plaktan dinlemeye devam ediyor. Kültür, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında birleştiren D&R, müzik tutkunları için zengin plak koleksiyonunun en çok satanlarını açıkladı. Ülke genelinde yapılan satışlara dayanarak derlenen verilere göre zirvenin sahibi, Türk pop müziğine yön veren şarkıcı-şarkı yazarı Sezen Aksu'nun "Düş Bahçeleri". İkinci sırada, tüm zamanların en iyi metal gruplarından Iron Maiden'ın 17. stüdyo albümü "Senjutsu"; üçüncü sırada da birçok farklı sanatçının eserlerinin derlendiği "Radyo Şarkıları" bulunuyor. Müzik dünyasının değerli isimlerinin bulunduğu listenin devamında yerli plak kategorisinde MFÖ, Zeki Müren, Barış Manço; yabancı plaklarda da Frank Sinatra, Elvis Presley, Edith Piaf yer alıyor. Bu albümleri dinleme fırsatınız olmadıysa ya da plak koleksiyonunuzu zenginleştirmek istiyorsanız, 3 Mayıs'a kadar D&R mağazalarında tüm plaklarda geçerli olan "ikinciye %50 indirim" kampanyası bulunmaz bir fırsat olabilir.

İŞTE 2022 YILININ EN ÇOK DİNLENEN 15 PLAK ESERİ:
Sezen Aksu - Düş Bahçeleri
Iron Maiden - Senjutsu
Çeşitli Sanatçılar - Radyo Şarkıları 1
Sezen Aksu - Sen Ağlama
Various Artists - The Very Best of Jazz Love Songs
Nilüfer - 12 Düet - Yeni Basım
Various Artists - Unforgettable Jazz
Edith Piaf - Edith Piaf
MFÖ - MFÖ Collection
Çeşitli Sanatçılar - Radyo Şarkıları 3
Sezen Aksu - Gülümse
Frank Sinatra - Frank Sinatra
Müslüm Gürses - Sandık
Elvis Presley - Elvis Presley
Sezen Aksu - Serçe

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