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Haberler Pazar Altın Güvercin Parkı sanatı yeşil ile buluşturdu

Altın Güvercin Parkı sanatı yeşil ile buluşturdu

30.4.2023

Gazete

Altın Güvercin Parkı sanatı yeşil ile buluşturdu
Kuşadası Belediyesi kentte sanat, spor, eğlence ve yeşili buluşturduğu temalı parklarına bir yenisini daha ekledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi'nde "müzik" temasıyla yapılan Altın Güvercin Müzik Parkı tamamlandı. 3. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu'nun kente kazandırdığı "müzik" temalı 4 heykelin de parka yerleştirilmesinin ardından Altın Güvercin Müzik Parkı, Kuşadalıların kullanımına açıldı. Gerçekleştirilen yenileme çalışmasıyla modern ve estetik bir görünüme kavuşturulan Altın Güvercin Müzik Parkı'na, son olarak 3. Neopolis Heykel Sempozyumu'nda yapılan 4 heykel yerleştirildi. Heykellerin sergilenmeye başlamasıyla alan, açık hava sanat galerisi görünümüne kavuştu.
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