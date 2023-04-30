Bu yılın gözdesi bağımsız oyunlar

BOMB RUSH CYBERFUNK

18 Ağustos'ta PC ve Nintendo Switch sahipleriyle buluşacak olan Bomb Rush Cyberfunk için Dreamcast'in unutulmaz oyunlarından olan (ve çoktandır PC'de de deneyimleyebildiğiniz) Jet Set Radio'nun ruhani takipçisi diyebiliriz. Cel-shade grafikleri, patenin yanında kaykay ve bisiklet gibi ekstrem sporları da sunan oyun, eğlenceli müzikleriyle de kulağımızın pasını silecek gibi duruyor.

COCOON

Limbo'nun ve Inside'ın baş oynanış tasarımcısı olan Jeppe Carlsen'in yeni oyunu Cocoon, yaratıcılığın sınırlarınız zorlayan oynanış mekaniğiyle heyecan yaratmayı başarıyor. PC'nin yanında Xbox Series X|S ve Nintendo Switch için de geliştirilen oyunda bir çeşit kanatlı yaratığı kontrol ediyor ve birbirinden fantastik bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışıyoruz.

PLANET OF LANA

El çizimi grafikleri ve etkileyici oynanışı ile Planet of Lana, sizi bir başka gezegende kurtarma görevine yollayacak. İşgal edilen bu gezegende bir yandan düşmandan gizlenmeye, bulmacaları çözerek önümüzdeki yolu aydınlatmaya çalışacağız. Oynanışa dair birçok bilgi içeren bu fragmanı izleyerek kendinizi oyuna ısındırabilirsiniz. Bahar aylarında PC ve Xbox sistemleri için piyasada olacağı belirtiliyor.

THE ALTERS

Listenin en büyük oyunlarından biri olan The Alters, klonlamayla kendi kopyalarını yaratan bir adamın diğer kopyalarıyla hikayesini konu alacak. Bir gezegende kapana kısılan kahramanımızın tam anlamıyla ne tür engellerle karşı karşıya kalacağını henüz bilmiyoruz ama fragmanını izledikten sonra bu oyunu listenize alacağınızdan emininiz. Bu yıl içerisinde çıkacak olan oyun sadece PC için geliştiriliyor.

PACİFİC DRİVE

Birçok oyunda zombilerden, yaratıklardan ve karanlık birçok düşmandan kaçmayı öğrendik. "Hayatta kalma" türü olarak bilinen bu oyunlara enteresan bir eklenti geliyor: Pacific Drive. PC ve PS5 için geliştirilen ve bu yıl içerisinde çıkması planlanan oyunda ıssız yerlerde araba sürerken peşimize takılan, niyeti hiç de iyi olmayan insanlardan kaçmaya çalışacağız.

DORDOGNE

Aksiyondan uzak, anlatımı kuvvetli, sakin ve sanat eseri gibi gözüken sulu boya manzaralarıyla bezeli bir oyun yüzünüze bir gülümseme bırakıyorsa Dordogne'u takip listenize almalısınız. Bu yıl içerisinde PS4 ve Xbox One da dahil olmak üzere her türlü oyun sistemi için yayınlanacak olan oyun bir ailenin hikayesini konu alıyor ve 32 yaşındaki Mimi ile anneannesi arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

A HİGHLAND SONG

Evinden kaçıp İskoç halk müziği ezgileri eşliğinde büyülü bir yolculuğa çıkan Moira McKinnon'ın hikayesini anlatan A Highland Song, ritim tabanlı bir platform oyunu. Oldukça sağlam bir hikaye anlatımına sahip olacak oyun bizlere farklı yollar seçme ve hikayeyi değiştirme şansı sunacak. Bu yıl içerisinde PC ve Nintendo Switch için çıkması planlanan A Highland Song'un fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

ETERNİGHTS

Anime stili görselliği ve Devil May Cry'ı anımsatan oynanışı ile dikkat çeken Eternights'ta, önceden insan olan birçok yaratığa karşı mücadele edeceğiz. Bir çeşit gün sistemi de olan oyunda hem Persona serisindeki gibi ekip arkadaşlarınızla ilişkilerinizi kontrol edecek, hem de onlarca farklı zindanda savaşacaksınız. PC, PS4 ve PS5 için geliştirilen oyunun yaz aylarında çıkması planlanıyor.