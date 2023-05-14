Artık trend makyajsız gibi görünmek!

Hem mat hem de ışıltılı cilt görünümü vurgulayan cloud skin makeup, hafif ve doğal bir makyaj stili. Bu tarz makyajda cildin doğal güzelliği ön plana çıkıyor ve fazla makyaj ürünü kullanılmıyor. Cilde adeta bulut gibi hafif ve ışıltılı bir görünüm kazandıran makyajın ismi de bu hafiflikten geliyor. Bu tarz makyajda, cilt tonu doğal görünümlü bir fondötenle eşitleniyor, pudra ile mat görünüm sağlanırken, krem allık ve aydınlatıcı gibi ürünlerle içten gelen bir ışıltı elde ediliyor. Göz makyajı genellikle çok abartılı olmayan doğal tonlarda yapılırken, dudaklarda da nötr renkler tercih ediliyor. Bulut cilt makyajı, günlük hayatta kullanılabilecek en rahat bir makyaj stillerinden biri ve özellikle doğal güzellikleri ön plana çıkarmak isteyenler için harika bir seçenek.

CİLT HAZIRLIĞI:

EN önemli görevlerden biri makyaj bazına düşüyor. Cildinizi iyi bir şekilde nemlendirecek, aynı zamanda doğal ışıltı verecek bir makyaj bazı kullanmalısınız. Gözenek ve ince çizgi görünümünü gizleyen makyaj bazı, cildin pürüzsüz görünmesini sağlarken, içerisindeki altın ışıltıları sayesinde ciltte kırık bir ışık dalgası oluşturuyor.

FONDÖTEN:

Cloud skin makyajında, cildin hem mat, kadife gibi hem de ışıltılı görünmesi

önemli. Bunun için kapatıcılığı yüksek olan ama aynı zamanda da ince yapılı bir fondöten kullanarak doğal-mat bir görünüm elde etmelisiniz

PUDRA:

GELELİM Cloud Skin Makyajı'nın önemli adımına. Pudra ile makyajınızı sabitlerken son derece dikkatli olmalı ve bölgesel uygulama yapmalısınız. Cildinizdeki dokuda blur etkisi yaratmak için, transparan bir pudrayı alnınızın ortasına, burnunuza, yanaklarınıza ve çenenize çok hafifçe uygulayabilirsiniz.

KAPATICI:

KAPATICI adımı Bulut Cilt Makyajı'nda çok tercih edilmese de yine de uygulama ihtiyacı duyuyorsanız, çok gerekli noktalara bölgesel olarak hafifçe uygulayabilirsiniz. Örneğin göz altı morluklarının en yoğun olduğu noktalara ince bir fırçayla uygulayıp dağıtabilirsiniz.

AYDINLATICI:

BULUT cilt makyajı, ışıltılı bir ciltle tamamlanır. Bu nedenle, yüzünüzün yüksek bölgelerine aydınlatıcı uygulayarak, doğal bir ışıltı katmalısınız. Yanak kemikleri, burun köprüsü ve kaş kemikleri gibi bölgelere aydınlatıcı uygulayabilirsiniz. Bunun için ışıltı içermeyen, likit aydınlatıcıları tercih edebilirsiniz.

GÖZ MAKYAJI:

CLOUD skin makyajında, doğal tonlarda göz farları tercih edebilirsiniz. Göz kapağınıza hafif bir göz farı uygulayın ve kirpik diplerine biraz eyeliner çekin. Kirpiklerinizi de belirginleştirmek için hafif bir maskara uygulayabilirsiniz

DUDAKLAR:

CLOUD skin makyajında, doğal tonlarda rujlar tercih ediliyor. Nude mat rujunuzu temiz bir far fırçası ile dudaklarımıza dağıttığınızda çok daha doğal bir sonuç elde edebilirsiniz