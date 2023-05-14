Dalgıçların yeni adresi Gömeç Dalış Köyü

Deniz ve güneş turizmi dendiğinde akla ilk gelen yerlerden biri olan, dünyanın eşsiz güzellikteki dalış noktalarına ev sahipliği yapan Balıkesir'de "Gömeç Dalış Köyü" için geri sayım başladı. Büyükşehir Belediyesi, Gömeç ilçesinde mavi bayrağın dalgalandığı Güvercin ve Martı koyları ile Karaağaç, Pelitköy İçmeler ve mavi bayraklı Pelitköy Bağlarburnu Sahili'ni kapsayan alanda Dalış Köyü inşa etmek için çalışmalarını başlattı. Aynı zamanda Dalış Köyü, geçen yıl açılan Balıkesir'in değerleri ile mitolojik kahramanların sergilendiği "Su Altı Heykel Galerisi"ni de içine alacak.Dalış Köyü projesi çerçevesinde su altı akademisi oluşturulacak. Akademide sportif, kurumsal, bilimsel, engelli, teknik dalışlar ve arama kurtarma eğitimleri verilecek. Ayrıca fotoğraf atölyeleri, cankurtaran yarışları, triatlon yarışları ve yelken yarışları başta olmak üzere birçok atölye ve aktivite yapılacak. Doğal taş ve ahşap kullanılarak çevreyle uyumlu bir şekilde inşa edilecek eğitim biriminin yanı sıra proje alanında 400 metrelik halk plajı, 9 bin metrekarelik çadır kamp alanı, 2 bin 500 metrekarelik dinlenme ile 2 bin 500 metrekarelik sosyal donatı alanı, engelliler için iskele ve restoran yer alacak.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikli hedeflerinden birisinin turizmi 12 aya yaymak olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir'imizin her ilçesi, kendine özgü değerleriyle ön plana çıkabilecek, marka olabilecek bir potansiyele sahip. Büyükşehir olarak sahip olduğumuz bu gücü, turizm ürününe dönüştürerek şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sunuyoruz. Bu noktada turizmi, alternatif turizm çeşitleriyle birlikte 20 ilçeye ve 12 aya yaymak için proje ve yatırımlarımızı devreye alıyoruz" dedi.Geçen yıl ekim ayında dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in katılımıyla açılan, Balıkesir'in değerleri ve mitolojik kahramanlarının sergilendiği Gömeç Su Altı Heykel Galerisi de, Dalış Köyü içinde yer alacak. Su altı dünyasının flora, fauna ve arkeolojik kültür varlıklarını görmek, filme almak ve fotoğraflamak amaçlı olarak gerçekleştirilen dalışlar ile kıyıda verilen konaklama ve ağırlama hizmetlerini içine alan 'Gömeç Dalış Köyü', yerli ve yabancı dalış tutkunlarının yeni adresi olacak.