İzmirli turizmciler sokak lezzetlerinde buluştu

EGE Palas Business Hotel, İzmir'in turizm sektör temsilcilerini "Yaza Merhaba" partisinde buluşturdu. Otelin bu yıl hizmete açtığı deniz manzaralı havuz başında, Ege Palas İcra Kurulu Başkanı Selin Açık ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, konuklara kokoreç, boyoz, sucuk-ekmek, çiğ köfte ve midye gibi İzmir sokak lezzetlerinden oluşan ikramlar sunuldu. Gün batımında başlayan ve DJ müzikleri eşliğinde akşam saatlerinde devam eden partiye, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) üyeleri, İzmir'deki otellerin yöneticileri, İzmir seyahat acente yetkilileri ve çözüm ortakları katıldı.



ERCAN AKGÜN

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