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Haberler Pazar Toykoç çiftinden resim ve minyatürlerle Ayvalık

Toykoç çiftinden resim ve minyatürlerle Ayvalık

14.5.2023

Gazete

Toykoç çiftinden resim ve minyatürlerle Ayvalık

EMEKLİ Pilot İbrahim Toykoç'un doğadan malzemeler kullanarak yaptığı Ayvalık'ın tarihi yapılarına ait minyatürler ile eşi Yasemin Toykoç'un Ayvalık resimleri, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi'nde görücüye çıktı. Çiftin eserleri açılışa katılan sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.

Yedi yıl önce emekli olan ve ardından minyatür yapmaya başladığını hatırlatan İbrahim Toykoç, Ayvalık evlerinin ruhunu ve büyüsünü sanatına yansıttığını belirtti. Toykoç, Ayvalık'ın eski evlerini çok sevdiğini söyledi. Sergide resimleri yer alan Yasemin Toykoç ise eşiyle birlikte minyatür ve resimlerle Ayvalık'ı sergilemekten büyük bir keyif aldıklarını anlattı.

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