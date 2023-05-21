Banyoyu yeniden yaratmanın pratik yolu duvar kağıdı

Sugeçirmez malzeme seçmek önemli

Banyonuzda zahmetsiz bir değişikliğe ihtiyacınız varsa, işe banyo duvar dekorasyonu ile başlayabilirsiniz. Klasik tasarımların dışına çıkarak tercih edeceğiniz duvar kağıtları, banyonuza modern bir hava katarken aynı zamanda temiz ve pratik bir alan elde etmenize de yardımcı olacak. Peki banyoda duvar kağıdı kullanırken hangi malzemeleri tercih etmeli, renklere ve desenlere nasıl karar vermeli. İşte bonyonuzu yeniden yaratmanıza yardımcı olacak ipuçları....





Küçük banyolar için pastel tonlar

Eğer dar bir banyoya sahipseniz, mekanınızı olduğundan daha geniş ve ferah göstermek için pastel tonlarda duvar kağıtları tercih edebilirsiniz. Ayrıca geometrik desenli banyo duvar kağıtlarıyla da mekanınıza derinlik katabilirsiniz. Büyük bir banyo içinse floral desenli duvar kağıtları, banyonda eğlenceli ve iç açıcı bir görünüm elde etmenizde yardımcı olacaktır.





Vurgu duvarı hareket katar

Banyonuzun tüm duvarlarını aynı duvar kağıdı ile kaplamak mekanını biraz boğucu gösterebilir. Bu sebeple öne çıkarmak istediğiniz tek bir alanda dilediğiniz renge ve desene sahip bir duvar kağıdı kullanmak daha doğru olacaktır. Özellikle sade bir dekorasyona sahip banyonuz varsa, tek bir alanda canlı renklere sahip bir duvar kağıdı tercih etmek mekanınıza hareket katacaktır.



Seramik ve kağıdı buluşturun

Banyonuzda daha dengeli bir görünüm elde etmek isterseniz sıcak renklerde tercih edeceğiniz duvar kağıdını, seramiğin soğuk görüntüsü ile bir araya getirebilirsiniz. Bunun için belli bir duvar yüksekliği üzerine duvar kağıdı uygulayıp alt kısımlarında seramik esaslı malzemeler kullanabilirsiniz. Böylece hem banyonuzu olduğundan daha geniş gösterebilir hem de banyona farklı bir hava katabilirsin.



