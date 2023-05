Hayalinizdekileri unutturacak adalar

Fadiouth- SENEGAL



DAR bir ahşap köprü ile anakaraya bağlanan Fadiouth Adası (Joal- Fadiouth köyünün bir kısmı) neredeyse tamamen deniz kabukları ile kaplı. Ada sakinleri, yüzyıllardır yumuşakçaları toplayıp kabuklarını yere attıklarından, adanın her yerinde deniz kabuğu görmek mümkün. Hatta kabuklar, adanın mimarisine de dahil edilmiş. Sömürge döneminde önemli bir ticaret merkezi olan ada, artık turizme hizmet ediyor.







Christmas- Avustralya

Hint Okyanusu'nda bulunan bu Avustralya bölgesi, dünya üzerindeki en büyük ve en muhteşem hayvan göçlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Her yıl yaklaşık 120 milyon yengeç, adanın ormanlarında üremek için bir ay boyunca uzun bir yolculuk yapıyor.







Kamfers Dam- GÜNEY AFRİKA

2006'DA flamingolar için bir sığınak olarak inşa edilen Kimberley yakınlarındaki Kamfers Dam, 50.000'e kadar kuşu barındırabiliyor. Adanın, 's' şekli, gökyüzünden alışılmadık bir manzara izlenmesini sağlıyor.









Ilha da Queimada- BREZİLYA

YILAN Adası diye bilinen Ilha da Queimada, binlerce Golden Lancehead yılanına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en tehlikeli yılanlarının bulunduğu adada, yerel bir efsaneye göre metrekarede 5 adet yılan bulunuyor. Geçmişte adada bir fener bekçisi yaşıyordu ancak günümüzde sivillerin girmesi yasak.









Sable- KANADA

"ATLANTİK mezarlığı" olarak da bilinen Sable Adası, Halifax'ın 300 km güneydoğusunda bulunuyor ve 350'den fazla gemi enkazının yer aldığı 40 kilometrelik bir kumsala sahip. Adada, ilk kaydedilen gemi kazası 1583'te ve en son olan kaza ise 1999'da meydana geldi. Adalaki kumlar, yılda 100 metre hareket ediyor. Sable'de 400 kadar serbest dolaşan midilli yaşıyor. Ayrıca, bir gri fok kolonisine ev sahipliği yapıyor.





Bishop Rock İNGİLTERE

GUİNNESS Rekorlar Kitabı'na göre, Bishop Rock, üzerinde bir bina bulunan dünyanın en küçük adası. Adada, sadece 49 metrelik bir deniz feneri var.









Santa Cruz del Isolte - KOLOMBİYA

KOLOMBİYA sahillerindeki bu 2,4 dönümlük adada, 1,247 kişi yaşıyor. Yüzölçümüne göre yaşayan insan sayısı bakımından, Manhattan'dan dört kat daha kalabalık. Adanın ilk sakinleri, sivrisinek olmadığı için yaklaşık 150 yıl önce adaya ayak bastı. Şu anda 80'i aşkın çocuğun okuduğu bir okul, iki dükkan, bir restoran ve denize doğru uzayan 90 ev var. Akan suyun ve diğer olanakların olmamasına rağmen, sakinler Santa Cruz del Isolte'de yaşamaktan mutlu. Bunu da "Burada şiddet yok, polise ihtiyacımız yok, hepimiz birbirimizi tanıyoruz ve bu adadaki günlerimizi seviyoruz" şeklinde anlatıyorlar.







Xochimilco - MEKSİKA

MEXICO City'de kapsamlı bir kanal üzerinde yer alan bir yapay ada sistemi olan Xochimilco, Julian Santana Barrera adlı bir adama ait ünlü chinampa tarlasına ev sahipliği yapıyor. Chinampa, Meksika Vadisi'ndeki sığ göl yataklarında ekinleri yetiştirmek için küçük, dikdörtgen ekilebilir arazi alanlarını kullanan bir Mesoamerican tarım türüne deniyor. Barrera, ölü bir kızın cesedini yakın bir kanalda keşfettikten sonra, kötü ruhları kovmak için çöpe atılmış oyuncak bebekleri ve bebek parçalarını biriktirmeye başladı. 2001 yılından Barrera'nın ölümünden sonra, bebekler adada kaldı ve o tarihten bugüne ada teknelerle gelen turistleri ağırlıyor.







Tashirojima-JAPONYA

BU adaya "kedi adası" deniyor çünkü üzerinde insandan çok kedi yaşıyor. Adanın yerlileri, kedi beslemenin iyi bir servet getireceğine inanıyor. Adanın ortasında küçük bir kedi türbesi ve 51 adet taş kedi anıtı bulunuyor. Adaya, köpeklerin girmesi yasak.









Miyake-jima JAPONYA

Tokyo'nun 180 km güneyinde yer alan Miyake-jima Adası'nda yakın tarihte birkaç kez patlayan aktif bir yanardağ olan Oyama bulunuyor. 2000 yılındaki en son patlamadan beri adaya dağdan gelen sürekli bir sülfürik gaz akışı var. Yani adanın 2,415 sakini her zaman gaz maskeleri taşıması gerekiyor. Havadaki sülfür seviyelerinde dramatik bir artış olursa adada hava ikaz sirenleri çalıyor.









Thilafushi- MALDİVLER

BU yapay ada, Maldivler'de bulunuyor. Büyüyen çöp sorunuyla mücadele etmek için 1992 yılında kuruldu. Adaya her gün yaklaşık 350 ton (yılda 31 bin kamyon) atık getiriliyor. Bu da adanın her gün bir metrekare kadar büyüdüğü anlamına geliyor.







The World, DUBAİ

BU yapay takımadalar, Dubai sahilinden çıkarılan kum kullanılarak inşa edildi. Dünyanın kaba bir haritasını kum adaları ile oluşturmak için yola çıkıldı. 2008 mali krizi, adanın inşaatına darbe vurdu. Bugün yukarıdan bakınca, dünyanın haritasından çok, bir file benzetiliyor. Adaların üzerine binalar inşa edildi. Ortaya çıkan raporlarda, bazı adaların denize batmaya başladığı öne sürüldü.