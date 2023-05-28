Açık havada rahat ettiren dekorasyon

Yaz ve bahar aylarında, günün yorgunluğunu atmak ya da açık havanın tadını çıkarmak için en güzel ortam bahçe ya da balkonlarımız. Sevdiklerinizli güzel bir yemek ya da güzel atıştırmalıklar eşliğinde bir oyun gecesinin keyfini başka ne yaşatabilir ki. Bunun için de evinizin içindeki gibi rahat edebileceğiniz mobilyalara ve ruhunuzu dinlendirecek bir dekorasyona sahip olmak önemli. Peki açık hava oturma alanınıza mobilya seçerken dikkat etmeniz gerekenleri biliyor musunuz? Kullanılan malzeme çok önemli Bahçe mobilyalarının fonksiyonelliği konforu ve estetiği kadar güneşe, neme, dış ortam şartlarına karşı dayanıklı olması da çok önemlidir. Kaliteli malzeme ve iyi işçilik uzun ömürlü kullanım için kilit unsurlardır. İroko ağacı, rattan, kestane ağacı, alüminyum vb. malzemeler dış mekâna dayanıklı seçeneklerdir. Ahşap malzemelerde kullanılan cila uygulaması da ürünün ömrünü etkileyen önemli bir faktördür. Kullanılan minderin ise su itici özellikte olması gerekmektedir. Bununla birlikte bahçeniz güneşe uzun süre boyunca maruz kalıyorsa minderlerinizin kumaşlarında solma sorunu yaşamamak için açık renkleri tercih edebilirsiniz. Keyfi konforunda Bahçe mobilyalarının konforu, onları kullanırken geçireceğiniz kaliteli zamanın da belirleyicisidir. Sevdiklerinizle uzun ve keyifli anlarınıza eşlik edecek bahçe mobilyalarının size konfor sunacak nitelikte tasarlanmış olması gerekir. Aynı zamanda sırt ve oturma minderlerinin içeriği, ergonomisi de göz önünde bulundurulması gereken detaylar arasında yer almaktadır. Alan küçük mü büyük mü? Bahçenizde ya da balkonunuzda şık ve konforlu bir yaşam alanına sahip olmak için öncelikli olarak yerleşim planını kurgulamalısınız. Bahçenizdeki alanları en verimli şekilde nasıl kullanabileceğinizi planlayabilmek için alanınızın ölçüsünü alarak başlayabilirsiniz. Bahçeniz küçükse daha fonksiyonel, taşınması kolay hafif ürünleri tercih etmelisiniz. Bahçeniz büyük ise daha geniş hacimli ürünler kullanabileceğiniz gibi salıncak, puf, şemsiye vb tamamlayıcı ürünler için de yer ayırabilirsiniz. Aydınlatma, dekorasyonunuzun olmazsa olmazı Bahçe dekorasyonunda önemli noktalardan birisi de aydınlatmadır. Aydınlatmayı yerleştirirken bahçenin her yerinin homojen bir şekilde aydınlatacak şekilde konumlandırılması temel prensibiniz olmalıdır. Bu durum sağlanamıyorsa yoğunluk ile kullanacağız bölgeleri aydınlatmaya özen göstermelisiniz. Lambader, masa üstü, duvar, sarkıt aydınlatma alternatifleri, fenerler ve şömineler ile yaz akşamlarınıza keyif katacak sıcak ve samimi köşeler oluşturabilirsiniz.

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