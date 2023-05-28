  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Pazar Modifiye araç tutkunları buluştu

Modifiye araç tutkunları buluştu

Manisa Yunusemre Belediyesi Ortaköy Mesire Alanı’nda modifiye tutkunlarını ağırladı. Bu yıl 5.ncisi düzenlenen etkinlikte 2 bine yakın modifiye edilmiş araç görücüye çıktı.

28.5.2023

Gazete

Modifiye araç tutkunları buluştu
Yunusemre Belediyesi ve Cadde Manisa Modifiye Araçlar Derneği işbirliği ile bu yıl 5.ncisi düzenlenen Cadde Manisa Tuning Festivali'nde iki bine yakın araç modifiye tutkunlarının beğenisine sunuldu. Avrupa Güzellik, Ticari Güzellik, Tofaş Güzellik, Drift ve Desibel kategorilerinde yarışan araçlar kıyasıya rekabet etti. Festivalde modifiye tutkunlarına seslenen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Modifiye araçların sergilendiği ve kıyasıya rekabetin olduğu festivalimizin bu yıl 5'incisini düzenledik. Cadde Manisa Modifiye Araçlar Derneği ile düzenlediğimiz bu etkinliklerde gençlerimizin heyecanını gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Belediye olarak ülkemizin geleceği olan gençlerimizi bu güne destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Etkinliğine katılarak keyifli bir zaman geçiren modifiye araç tutkunları araçlarını tanıttı.

NERMİN UÇTU
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA