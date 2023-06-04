Beyaz bir tene kavuşmanızı sağlayacak doğal maskeler

AVOKADO VE HAVUÇ MASKESİ

Cilt beyazlatma yöntemlerinden biri olan avokado ve havuç uygulaması, cilt tonunu açmaya yardım etmektedir. Bu yöntemden faydalanmak için taze havuç ve avokadoya ihtiyacınız olacak. Her hafta uygulanması önerilen avokado ve havuç maskesi sayesinde cilt renginizde günden güne açılma hissedebilirsiniz. Yapmanız gereken avokado ve havuç haşlayarak püre haline getirmek. Püre haline gelen karışıma 1 yemek kaşığı bal ve 1 yumurta akı ekleyerek krem kıvamını elde edin. Bu kremi her hafta 1 defa olacak şekilde cildinize sürün ve 20 dakika kadar bekleyin. Ardından ılık suyla yıkayarak uygulamaya devamlılık kazandırın. Ayda 4 defa denemeniz yeterli olacaktır.

ZERDEÇAL MASKESİ

Cildinizde güneş lekelerinden dolayı kararma ya da solma yaşanıyorsa zerdeçaldan faydalanabilirsiniz. Süt ve zerdeçalı karıştırıp elde edeceğiniz maskeyi koyu renkli bölgelerinize 20 dakika uyguladığınızda, cildinizin tonunu açabilirsiniz. Verilen maske tariflerini düzenli şekilde kullandığınızda sağlıklı sonuçlar alabilirsiniz. 1 yemek kaşığı zerdeçal üzerine birkaç damla limon sıkın ve krem kıvamını yakalayın. Bu kremi haftada 2 defa olacak şekilde renginin açılmasını istediğiniz bölgeye sürün. Yıkama anında ılık su kullanabilirsiniz. Limonun asitli yapısı sayesinde ciltteki kararan hücrelerde açılma meydana gelebilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE LİMON

Kuru cilt tipleri için uygun olmayan ancak diğer cilt tiplerinde beyazlamaya destek olan bu maske, işinize çok yarayacak. 1 kaşık Hindistan cevizi yağına birkaç damla limon sıkın ve karıştırın. Karışımı beyazlamasını istediğiniz bölgeye sürün ve 15 dakika kadar bekleyin. Bu yöntem sayesinde güneşten kararan bölgelerde renk açılması sağlanabilir. Cildinizden arındırmak için sıcak kullanmaktan kaçınmalısınız, maskeleri ılık suyla temizleyebilirsiniz.

GÜL SUYU

Doğadan gelen cilt beyazlatma ürünlerinden biri olan gül suyu, her zaman elinizin altında. Yüzünüzü gül suyu kullanarak yıkayabilirsiniz ya da tonik olarak kullanabilirsiniz. Gül suyunun içindeki bileşenler sayesinde cildin beyazlaması desteklenir. Hücrelerin daha hızlı yenilenmesi ve canlı görünmesi için gül suyundan faydalanabilirsiniz

ŞEKER

Şekerin yapısı gereği, cildi temizleme özelliği vardır. Hem iç dokuda hem de dış dokuda arınma sağlayan şeker sayesinde cilt beyazlatma desteklenebilir. Toz şekeri limon suyuyla karıştırıp dilediğiniz bölgeye sürün. Bu uygulamayı her hafta denemeye devam edin. Düzenli uygulama sonunda cilt tonunda açılma görebilirsiniz.

BAL

Bal, cilde peeling etkisi oluşturur ve ölü derilerin kolayca arınmasına yardım eder. Eğer kararma oluşan bir dokuya bal maskesi uygularsanız; zamanla renginin açıldığını görebilirsiniz. Bunun için 1 kaşık bala 1 kaşık tarçın ekleyin ve beyazlamasını istediğiniz cilt bölgesine sürün. Birkaç hafta düzenli olarak uygulamaya çalışın ve cildin beyazlamaya başladığını fark edin.

YOĞURT

Yoğurdun nemlendirici etkisinden faydalanmak için ise bir miktar yoğurt içine sirke ekleyin ve yüzünüze uygulayın. Böylece hem cildiniz nemli kalacak hem de cilt renginiz açık kalacaktır.

PATATES SUYU

Patates suyunda bulunan bileşenler sayesinde, cilt beyazlatma desteği sağlanabilir. Koyu ciltlerin bir ton açık rengi yakalaması için patates suyundan maske yapması önerilir. Çiğ patatesleri rendeleyerek balla karıştırın ve bu karışımı cildinize her hafta sürün. Özellikle de koltuk altı beyazlatma, boyun bölgesi beyazlatma isteklerinizde uygulayabilirsiniz. 1 çiğ patates rendesi için 1 yemek kaşığı bal kullanabilirsiniz. Bu tekniği soğuk kompres olarak uygulayabilirsiniz.

LİMON

Antioksidan limon sayesinde rengi koyulaşan bölgelerinizin rengini açabilirsiniz. Gerekli gördüğünüz bölgeye limon ile masaj yapın ve daha sonra ılık su ile temizleyin. Limonu açık yara ve kesik bölgelerinde uygulamamalısınız. Yanma hissi verebilir.

KARBONAT

Karbonat, cilt beyazlatmada oldukça etkili bir maddedir. Bir miktar süt ile karbonatı lapa haline getirin ve istenilen bölgeye uygulayın. Düzenli şekilde uyguladığınızda cildiniz istediğiniz tona kavuşacaktır

DOMATES

Kendisine ait domatesten gelen bir cilt beyazlatma iksiri, kadınlar arasında oldukça yaygındır. Bu iksiri uygulamak için domatesleri güzelce yıkayın ve miksere atıp çırpın. Daha sonra elde edilen posanın içine hamur olana kadar un ekleyin ve yüzünüze maske olarak uygulayın. Ortalama 5 dakika bekleme süresi yeterli olacaktır. Günlük cilt bakımı olarak bu iksiri uygulamanız, daha beyaz ciltler için sağlıklı bir adım olacaktır.