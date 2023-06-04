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Haberler Pazar Depremzede minikler yeteneklerini sergileyecek

Depremzede minikler yeteneklerini sergileyecek

4.6.2023

Gazete

Depremzede minikler yeteneklerini sergileyecek

Çocuklara hayallerini resmetme şansı veren Pınar Çocuk Resim Atölyesi, depremden olumsuz etkilenen minik ressamlarla buluşmaya hazırlanıyor. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da kurulacak alanlarda gerçekleştirilecek Çocuk Resim Atölyesi ile düşlerini renklerle birleştirecek binlerce çocuğun resimleri, 42. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında da değerlendirilecek. Deprem bölgesinde 15 gün boyunca 30 çadır kent ile konteyner kentte kurulacak atölye alanında minik ressamlarla buluşacak Pınar Çocuk Resim Atölyesi'nin ilk durağı, 4 -7 Haziran tarihleri arasında Adıyaman olacak. Adıyaman'dan sonra 17-21 Haziran tarihleri arasında Kahramanmaraş ve 22 -26 Haziran tarihleri arasında da Hatay'da resim sanatına ilgi duyan çocuklarla bir araya gelinecek.

BİSİKLET HEDİYE EDİLECEK
Yarışmanın konusu, bu yıl Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle "Benim için Cumhuriyet" olarak belirlendi. 42. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nda jüri değerlendirmeleri sonucunda 7 öğrenci Bisan Bisiklet, 7 öğrenci kablosuz kulaklık, 14 öğrenci profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle ödüllendirilirken, 3 öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi olacak. Bu yıla özel Pınar Çocuk Resim Atölyesi'ne katılan minik ressamların eserleri yarışma kapsamında değerlendirilecek. Ayrıca atölye çalışmalarına katılan 3 başarılı minik ressama jüri özel ödülü olarak Bisan Bisiklet hediye edilecek.

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