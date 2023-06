Kitaplar arasında bir gece

GLADSTONE KÜTÜPHANESİ - HAWARDEN, GALLER

19. yüzyılın sonlarında eski Birleşik Krallık başbakanı William Gladstone, Galler'deki Hawarden Şatosu'nda bulunan özel kütüphanesindeki kitapları herkesin okuyabilmesi için halka açık bir yere taşımaya başladı. Ölümünden sonra çalışmanın bitirilmesi için cömert bir bağışta bulundu ve 1902'de onun onuruna inşa edilen kütüphane kapılarını halka açtı. Gladstone Kütüphanesi'ndeki 150.000'den fazla kitaba ve diğer yazılı eserlere erişmenin yanı sıra, görkemli okuma salonlarında takılıp bistroda harika yemekler yiyebilirsiniz. Ayrıca konaklama imkanı sunan kütüphaneler arasında bulunan Gladstone Kütüphanesi'nde geceyi kitapların arasında geçirebilirsiniz.

THE OPEN BOOK - WİGTOWN, İSKOÇYA

WİGTOWN, İskoçya'nın Ulusal Kitap Kasabası olarak adlandırılmaktadır. Ancak buradaki en iyi şey; ziyaretçilerin kitapçı olma hayallerini gerçekleştiren The Open Book'tur. Çünkü burada konaklayan ziyaretçiler, kitapçıyı istedikleri zaman açıp işletebiliyorlar

BOOK AND BED TOKYO, JAPONYA

TOKYO'DAKİ Book And Bed, bir otelde ihtiyacınız olan tek şeyin rahat bir yatak ve farklı dünyalara yelken açmanızı sağlayacak iyi bir kitap olduğunu kanıtlıyor. Burada, Japonca ve İngilizce binlerce kitapla dolu ahşap raflar arasında minimalist uyku yataklarına, duşa ve kafeye erişiminiz olacak. Ayrıca Japonya'nın başka şehirlerinde de Book And Bed otelleri bulunmaktadır.

SHAKESPEARE AND COMPANY - PARİS, FRANSA

GEORGE Whitman, 1951 yılında Paris'teki kitapçısı Shakespeare and Company'yi kurdu. Whitman ayrıca, her gün bir kitap okuyan, kitapçıda birkaç saat yardım eden ve sayfalarca otobiyografisini yazan herkese kitapçıda ücretsiz konaklama imkanı sundu. Son 70 yılda yaklaşık 30.000 kişi bu kitapçıda konakladı. Kitapçıdaki konaklama yerleri biraz küçüktür ve ortak kullanılıyor. Hatta kitapçının web sitesinde bu konuyla ilgili olarak "burada gizlilik diye bir seçenek yoktur" yazıyor.

THE LİTERARY MAN OBİDOS HOTEL - OBİDOS, PORTEKİZ

PORTEKİZ'İN 700 yıllık kasabası Obidos'ta bulunan ve konaklama imkanı sunan kütüphaneler arasında yer alan The Literary Man, 70.000 fazla kitaba ev sahipliği yapmaktadır. Neredeyse her duvarda kitap dolu raflar bulunuyor ve oteldeki rahat mobilyalar konukları uzanıp kitap okumaya davet ediyor. Ayrıca otelde F. Scott Fitzgerald'dan Moby Dick'e kadar ünlü yazar ve eserlerin adlarını taşıyan içecekler satılmaktadır.

SYLVİA BEACH HOTEL OREGON, ABD

WHİTMAN'IN ilham kaynağı, 1919'da Paris'te orijinal Shakespeare and Company kitapçısını kuran Sylvia Beach'ti. Bu kitapçı, 1941'de Naziler şehri ele geçirene kadar Ernest Hemingway, Gertrude Stein, T.S. Eliot ve benzeri efsaneler için bir merkezdi. Sylvia Beach'in anısı şu anda, olabildiğince kitap temalı olan Oregon'daki şirin sahil oteli Sylvia Beach Hotel'de yaşıyor. Oteldeki her oda, Emily Dickinson ve Shakespeare'den Ken Kesey ve Amy Tan'a kadar birçok farklı yazarın temasına sahip. Okyanusa bakan kitaplıkta kitaplar, bulmacalar ve koltuklar bulunuyor.

TSUTAYA BOOK APARTMENT - TOKYO, JAPONYA

KONAKLAMA imkanı sunan kütüphaneler arasında bulunan Tsutaya Book Apartment, ziyaretçilere Tokyo'nun hareketli kentsel kargaşasından istedikleri kadar kaçma şansı veriyor. Burası günün 24 saati açık ve saat başına ödeme yaparsınız. Kitap rafları arasında uyuyabilirsiniz ya da ücretli özel bir kabinde konaklayabilirsiniz. Ayrıca kadınlara özel yerler ve duşlar gibi seçenekler de bulunmaktadır. Web sitesi üzerinden rezervasyon yapamazsınız, ancak e-posta yoluyla talepte bulunabilirsiniz

LA LİBRAİRİE - PARİS, FRANSA

LA Librairie, eski moda bir Paris kitapçısının cazibesini günümüzün konforlu eşyalarıyla harmanlayan geniş bir süittir. Kitapçının içinde nespresso makinesi, Bose ses sistemi, ücretsiz Wi-Fi ve sokak gürültüsünün sizi rahatsız etmesini önlemek için özel olarak yalıtılmış duvarlar bulunmaktadır. Ayrıca kitapçının içindeki kitap rafları, her odayı kaplamaktadır. Bu nedenle oturma odasındaki şık ve büyük TV'ye bakma ihtiyacı duymayabilirsiniz