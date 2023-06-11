Elinin hamuruyla motor şampiyonasında

Manisa Nihal Akçura Otelcilik Meslek Lisesi öğrencisi olan 16 yaşındaki Beyza Tohum, bir yandan meslek eğitimiyle en güzel pasta ve börekleri yapmayı öğreniyor, diğer yandan motokros şampiyonalarına katılıp büyük başarılar elde ediyor. Beyza okulda hamurla, motor sürerken ise çamurla mücadele ediyor.

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası, 20-21 Mayıs'ta Afyonkarahisar'da düzenlendi. 6 farklı ülkeden 185 sporcunun 11 sınıfta verdiği kupa mücadelesine ilgi yoğun oldu. MX 2 kadınlar sınıfında üçüncü olan 16 yaşındaki Beyza Tohum, Manisa Nihal Akçura Otelcilik Meslek Lisesi öğrencisi. Başarılarıyla Manisa'nın gururu olan Beyza, okulda aşçılıkla ilgili meslek derslerinde hamurla en güzel pasta ve börekleri yapmaya çalışırken, motokros şampiyonalarında çamurla mücadele etmek durumunda kalıyor.

EN BÜYÜK DESTEK BABADAN

Beyza'nın en büyük destekçisi eski bir motokros yarışçısı olan babası Güngör Tohum. Ehliyet aldıktan hemen sonra babasının da eski bir yarışçısı olmasının verdiği özgüvenle motokros sporuna başlayan Beyza, "Çok severek motor kullanıyorum. En büyük destekçim babamla birlikte Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa, Balkan, Türkiye Motokros şampiyonasına katıldım. Yarışın sonunda bayanlar kategorisinde üçüncü oldum. Bu zorlu parkurda kürsüye çıkmam benim ve ailem adına çok gurur vericiydi. Tüm kadın arkadaşlarımı bu spora davet ediyorum" diye konuştu.

HAYALİ DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI

Okulunu da, yaptığı sporu da çok sevdiğini belirten Beyza Tohum, bir yandan turizm ve otelcilik okuduğunu ve meslek derslerinde yemek ve pasta yapımı için hamur açtığını, diğer yandan ise geri geldiğinde çamurlu ve zor alanlarda motor sürerek en sevdiği sporu yaptığını belirtti.

İki alanda da Türkiye'de ve dünyada başarılar elde etmeyi hayal ettiğini anlatan Beyza Tohum, bu konuda özellikle kendisine her türlü desteği veren ailesine minnettar olduğunu söyledi.