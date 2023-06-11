Sıkı cildin formülü mutfakta saklı

SEKERLİ VE LİMONLU PEELİNG ETKİLİ MASKE

2 kaşık şeker, 1 kaşık zeytinyağı ve birkaç damla limon suyunu güzelce karıştırıp bir krem elde edin. Yüzünüze peeling yapar gibi uygulayın. 1 dakika bekledikten sonra soğuk su ile cildinizi temizleyin. Limondaki antioksidan maddeler sayesinde, cildiniz mikroplardan arınacak ve gözeneklerin daha sıkı hale gelecektir.

SELÜLİT KARŞSITI KAHVE VE LİMON MASKESİ

BİR tutam kahve ve birkaç damla limon suyuyla hazırlanan bu maske, gözenekler arasındaki boşluğu kapatıp cildin daha sıkı görünmesine yardım ediyor. Bacaklarda selülit oluşmasını önleyen bu maskenin düzenli kullanılması önerilir. Yüz bölgesinde kullanım sonucunda cildiniz daha genç görünecektir. Minik bir kap içinde 1 tatlı kaşığı kahve ve yarım limon suyunu karıştırın. Krem kıvamını verene kadar limon suyu ekleyin. Hazırlanan kremi yüzünüze ya da bacak bölgesine sürün. Bu maske sayesinde gözenekler sıkılaşmaya başlayacak. Kremin 10 dakika kadar cildinizde kalması önerilir. Ardından ılık suyla temizleyebilirsiniz. Her gece uygulanabilir.

NEMLENDİRİCİ ETKİLİ SALATALIK MASKESİ

YARIM salatalığı rendeleyin ve 2 kaşık yoğurt ile karıştırın. Daha sonra yemek kaşığı kaymağı da ekleyip krem kıvamına getirin. Bu kremi cildinize sürün ve 10 dakika kadar bekleyin. Bekleme süresi bitince soğuk su ile cildinizi yıkayın. Bu maske ile gözeneklerinizi sıkılaştırabilirsiniz. Ayrıca salatalık cildinize nemlilik verecektir.

YUMURTA AKI VE LİMONLU MASKE

1 ADET yumurtanın akı ve birkaç damla limon suyunu güzelce çırpın. Temiz yüzünüze karışımı uygulayın. Yumurta akı cildinizde biraz kaldıktan sonra donabilir. Donduktan sonra soğuk su ile yüzünüzü yıkayın ve cildinize uygun nemlendirici sürün. Bu maske ile gözeneklerinizi sıkılaştırıp sivilce oluşumunu önleyebilirsiniz:

CİLDİ NEMLENDİREN GÜL SUYU MASKESİ

2 KAŞIK yoğurt, 2 kaşık una kıvam verene kadar doğal gül suyu ekleyin. Temiz cildinize uygulayın ve 20 dakika kadar kalmasını sağlayın. Gül suyu yerine gözenek sıkılaştırıcı yağ olarak gül yağı da tercih edebilirsiniz. Gül suyunun cildi nemlendirme ve hücre yenileme etkisini görebilirsiniz.

C VİTAMİNLİ PORTAKALLI ALOE VERA MASKESİ

1 PORTAKALIN suyunu sıkın ve ufak bir kap içinde bir kaşık aloe vera jeli ile karıştırın. Temiz cildinize uygulayın. Kurumasını bekleyin ve su ile durulayın. C vitaminli bu iki malzeme, cildinizi yeniden doğmuş gibi tazeleyecek ve gözeneklerinizin sıkılaşmasına yardım edecektir. Düzenli olarak cildinize uyguladığınızda, zamanla gözeneklerin kapanmasına destek olursunuz. Portakal kokulu bu maske ile gözenekleriniz kısa sürede sıkılaşabilir.

CİLDİ SIKILAŞTIRAN LİMON VE BUĞDAY UNU MASKESİ

YARIM bardak ılık su, 1 kaşık limon suyu, 3 kaşık unu karıştırın ve krem oluşturun. Temiz ve makyajsız cildinize uygulayın. Limon damarların sıkılaşmasına yardım edecektir. Etkilerini görmeniz için yüzünüzde yaklaşık 20 dakika bekletin ve düzenli olarak uygulayın. Buğday unu ise cildinizi daha canlı ve sıkı gösterecektir. Ayrıca cildinizde yağlanmayı önleyecektir.

GENÇLEŞTİRİCİ SÜT VE YAŞ MAYA MASKESİ

1 YEMEK kaşığı yaş maya ve 1 yemek kaşığı sütü güzelce karıştırıp mayanın erimesini sağlayın. Eriyen maya kremsi bir kıvam alacaktır. Bu kıvama gelince yıkanmış yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 15 dakika boyunca yüzünüzde bekleyen bu maskeyi yıkarken soğuk su kullanmalısınız. Boyun bölgesine de uygulanabilen bu maske cildinizi gerip gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayacaktır.

ELMA SİRKELİ CİLDİ ARINDIRAN MASKE

1 FİNCAN elma sirkesi ve 1 fincan içme suyunu bir sprey şişe içinde karıştırın. Karışımı bir pamuk yardımı ile cildinize sürün. Cildinize uygularken pamukla yüzünüzü silebilirsiniz. Yüzünüze uyguladığınızda bir iki dakika bekleyin ve sonra yıkayın. Elma sirkesi mikropları yok edici özelliğe sahiptir. Her sabah bu karışımı cildinize uygularsanız gözeneklerin sıkılaştığını ve cildinizin temizlendiğini görebilirsiniz.

HÜCRELERİ YENİLEYEN DOMATES SUYU MASKESİ

DOMATESİN kabuğunu soyun ve blenderden geçirin. Domates suyunu bir pamuk yardımıyla cildinize sürün ve 10 dakika kadar bekleyin. Domates cildinizi temizleyecek ve gözeneklerinizin sıkılaşması için hücreleri aktif hale getirecektir. Vaktinizin olduğu her an deneyebilirsiniz. Haftada birkaç uygulama gözeneklerinizi sıkılaştıra- Marka ve Pazarlama Grup Başkanı caktır.