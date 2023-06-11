UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 9. yıl kutlaması

MODERN tıbbın ve eczacılığın merkezi olan ve antik çağın en büyük sağlık yurdu Asklepion'un semaları, uçurtmalarla renklendi. Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 9. yıldönümünde, Bergamalı çocuklarla birlikte 3. Uçurtma Şenliği yapıldı. Asklepion Tiyatrosu'nda düzenlenen şenlikte öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi, ardından resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

KÜLTÜREL FARKINDALIK

BERGAMA Kaymakamı Avni Oral, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus, Bergama Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güler Ateş ve Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Başkanı Dr. Emre Ataberk, daha sonra alanda kurulan resim sergisini gezdi. Etkinlik, uçurtmaların semalara yükselmesiyle devam etti. Etkinlik hakkında açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama'mız, Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı'nda 999. sırada. Bundan 9 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

O günden bugüne pek çok hizmet, yenilik yapıldı. Uçurtma, özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesidir. Çocuklarımıza hem bu kültürel mirasın farkındalığını anlatabilmek hem de bu mirasın sahibi olduğumuzu aktarmak için uçurtma çok önemli bir imge. Bergama'mızda yaşayan çocuklarımızla birlikte bu kültürel mirasa sahip çıkıyoruz. UNESCO Alan Başkanlığımız ve Bergama Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çocuklarımıza bu zenginliği anlatıyoruz ve bu mirası geleceğe aktarabilmek adına bu çalışmaları yapmaya devam ediyoruz" dedi.