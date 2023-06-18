ÇESTOB üyeleri bir kez daha buluştu

ÇEŞME Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), geleneksel "Yaza Merhaba" kokteylini bir kez daha gerçekleştirdi. Ilıca Spa & Thermal Resort Hotel'de düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Ekrem Oran, İlçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı ile birlikte otel sahipleri, yöneticileri ve turizm acenteleri de katıldı. Günün açılış konuşmasını yapan ve sektöre yönelik sorunları da dile getiren ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "En büyük sıkıntımız ulaşım. İlçemizdeki ticari taksi sayısı yetersiz. Tüm oteller, çalışacak eleman bulmakta zorlanıyor" dedi. Güzel ve bereketli bir yaz dönemi temenni edilen kokteylde, şubat ayında meydana gelen Güneydoğu depremlerinde evlerini kaybeden vatandaşları otellerinde ağırlayan işletme sahiplerine ve yöneticilerine teşekkür plaketleri de verildi.

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