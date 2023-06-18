Gözaltı morluklarından kurtaran maskeler

SALATALIK

Gözaltı morluklarına ne iyi gelir diye sorulduğunda akla ilk gelen besinlerden biri salatalıktır. İçeriği ile cilt renginin açılmasını sağlayan salatalığı, haftalık cilt bakımı rutininize ekleyerek gözaltı morluklarınızı hafifletebilirsiniz.

Bu yöntem için, sulu olduğuna emin olduğunuz bir salatalığı bir süre buzdolabında bekletin ve daha sonra kabuklarını kesmeden, dilimleyerek göz altlarınıza yerleştirin. Salatalık gözaltı morluklarının yanı sıra, göz çevresindeki şişliklerin giderilmesinde de etkilidir.

PATATES

Gözaltı morluklarının giderilmesinde patatesin çeşitli kullanım yöntemleri vardır. Bunlardan biri patatesi çiğ olarak dilimleyip göz çevrenize yerleştirmek ve yaklaşık 20 dakika beklemektir. Bir diğer yöntem de patatesi rendeledikten sonra, bir tülbent yardımıyla suyunu sıkmak ve bu suyu göz çevresine sürmektir. İçerdiği nişasta ve C vitamini, patatesi gözaltı morluklarının tedavisinde faydalı bir besin olarak öne çıkarmaktadır.

YEŞİL ÇAY

Faydaları saymakla bitmeyen yeşil çay, gözaltı morluklarının tedavisinde de oldukça etkilidir.

Demlenmiş ve soğutulmuş yeşil çay poşetlerini gözlerinizin üstüne yerleştirerek göz çevrenizin rengini açabilirsiniz. Yeşil çay, göz çevresindeki kan dolaşımını artırarak gözaltı morluklarının azalmasına yardımcı olur.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Doğal yağlar gözaltı morlukları için etkili çözümlerden biri.

Üzüm çekirdeği yağı, içerdiği vitaminler ve antioksidanlar sayesinde gözaltı morluklarının rengini açar. Üzüm çekirdeği yağını, haftada iki üç kere göz çevrenize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

GÜL SUYU

Cildi yenileme özelliği sayesinde gül suyu, gözaltı morluklarına iyi gelen doğal çözümlerden biri olarak kabul edilir. Her gün, bir pamuk yardımıyla göz çevrenize uygulayacağınız gül suyu, dört haftanın sonunda morluklarınızın görünümünü azaltacaktır.

ALOE VERA

Göz altlarına masaj yaparak uygulayabileceğiniz aloe vera jeli, göz çevresini nemlendirir ve aynı zamanda pigmentasyonu azaltır.

YAŞAM ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

EĞER daha canlı ve sağlıklı görünmek istiyorsanız; yaşamınızda bazı değişimler yaparak gözaltı ve çevresindeki morluklardan kurtulabilirsiniz. İşte dikkat etmeniz gerekenler:

- Uykuya önem verin: Gözlerdeki yorgunluğu ve alt bölgedeki mor görüntüyü önlemek için günlük uyku rutini oluşturulmalı. Özellikle de ekran karşısında çok uzun süre kalan kişilerin uykuyu ihmal etmemesi önemlidir.

- Soğuk masaj uygulayın: Soğuk masaj sayesinde gözaltındaki kılcal damarlar daha sağlıklı çalışacaktır.

Soğuk masajı dilerseniz antioksidan meyve ya da sebzeyle yapabilirsiniz.

Dilerseniz buzlu bir peçeteyle göz çevresinde birkaç saniyelik masaj uygulanabilir.

- Doğal içerikli makyaj ürünleri kullanın: Makyaj yapan kadınların, ürün seçiminde doğal içerikli olanlara yönelmesi önerilir. Kimyasal maddeleri içeren göz çevresi bakım ürünleri nedeniyle morluk oluşabiliyor. Bitkisel makyaj ürünlerini kullananlarda gözaltındaki yorgunluk ve morluk çok nadir hissediliyor.

- Demir değerlerinize baktırın:

Gözaltındaki morluğun sebeplerinden biri olan kansızlık, kişiye yorgun ve solgun görünüm katmakta. Bu görünümü önlemek için 6 ayda 1 defa kan değerlerinize baktırabilirsiniz. Şayet kan değerlerinde düşüş varsa; doktorunuz gözaltı morluğu için size ilaç ve tedavi önerebilir.

- Antioksidan içeren cilt ürünlerini tercih edin: Cilt temizleme ürünlerini kullananlar, gözaltındaki morluğu önlemek ve iyileştirmek için mutlaka hassas olmalı. Antioksidan formüllerle geliştirilmiş ürünlerin kullanılması, gözaltı sağlığını korumaya yardım eder.

- Yüz hijyenine dikkat edin:

Gözaltı morluğunu önlemek için hatırlamanız gereken bir diğer detay da yüz yıkama alışkanlığı. Ilık suyla yüzünüzü sık sık yıkayarak cilt hücrelerinin yenilenmesine destek olabilirsiniz.

Sıcak su göz çevresinde hasara neden olacağı için morluğu tetikleyebilir.

- Sağlıklı öğünlerle beslenin:

Gözaltındaki morlukları iyileştirmek için demir içeren besinleri tüketmeniz tavsiye edilmekte. Ayrıca antioksidan ağırlıklı beslenerek cildinizde değişime imza atabilirsiniz. Kolajenli besinleri tüketmeyi de unutmayınız. Kolajen sayesinde, cildinizde daha genç görünüm oluşur ve morlukların rengi daha hızlı açılma gösterir.

GÖZALTI NEDEN MORARIR?

- Gözaltı morluklarının oluşumu çeşitli sebeplere bağlı olabilir. Gözaltı morluğunun sebepleri arasında ilk sırada genetik faktörler gelir. Genetik kaynaklı gözaltı morlukları, genellikle çocukluk döneminde kendini göstermeye başlar. Genetiğin sebep olduğu gözaltı morlukları kesin çözüm arayışında olanları en çok zorlayan gözaltı morluğu türüdür. Bu tür morlukların görünümü azaltılabilse de tamamen yok edilmesi neredeyse imkansızdır.

- Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları da gözaltı morluklarının başlıca sebeplerindendir.

- Aşırı alkol ve sigara tüketimi, çok tuzlu yiyecekler yemek, fazla su tüketmemek kişiye gözaltı morluğu olarak geri döner.

- Yetersiz uyku alımı da gözaltı morluğuna sebep olmakla birlikte, gereğinden fazla uykunun da benzer bir etki yarattığı bilinmektedir.

- Bilgisayar ekranı önünde çok fazla vakit geçirmek de gözaltı çevresindeki morlukları tetikler.

- Çok fazla bilinmese de gözaltı morluğunun bir diğer sebebi de burun tıkanıklığıdır. Burun tıkanıklığı, göz kapağınız ve burnunuz arasındaki kan damarlarında şişmeye neden olarak göz çevresinin daha koyu görünmesine yol açar.