Lübnan mutfağı Alaçatı’da açıldı

LİMON Köyiçi'nin başarılı işletmecisi Yasin Becek, Alaçatı tutkunlarını bu kez de Lübnan mutfağıyla buluşturacak olan El Yar'ı hayata geçirdi. Geçtiğimiz günlerde kapılarını açan yeni mekanı bu yaz Alaçatı klasiği haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Becek, konuklarını renkli bir geceyle ağırladı. Baharatları, otları ve rengarenk sunumlarıyla oryantalist ama bir yandan da modern bir yemek kültürüne sahip Lübnan mutfağının Çeşme müdavimleri tarafından fazlasıyla beğenileceğini söyleyen Yasin Becek ve ortağı Hasan Başkaya, "El Yar'ı açmaya karar verdiğimizde tüm ekip bir Beyrut gezisi düzenledik ve oldukça güzel deneyimler edindik. Menümüzü oluştururken tabi ki Ege'de olduğumuzu unutmadık ve ona göre hareket ettik" dedi.

DJ Eser Yılgı'nın müzik performansıyla saat 19.00'da kapılarını açan ve 21.00'da gerçekleşen 5 bölümlük şovlarla eğlenceye devam eden mekan, daha sonra sunulan perküsyon şovuyla restoran kimliğinden sıyrılarak kendini kulüp dünyasının müziklerine teslim etti.