Bilfen mezunları yorgunluk attı

İzmir Özel Bilfen Anadolu ve Fen Liseleri 12. sınıf öğrencileri, okullarının mezuniyet partisinde buluştu. Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen ancak okuldan bağımsız olarak gerçekleştirilen gece, Narvien Wedding tarafından organize edildi.

ŞIKLIK YARIŞI VARDI

Çeşme Yuzu Beach'te yemekli olarak yapılan partiye, 6 sınıftan 75 öğrenci ve aileleri katıldı. 1 yıl boyunca hazırlandıkları üniversite sınavından sonra güzel bir yaz akşamında Çeşme'de bir araya gelen öğrenciler, 20 Temmuz'da açıklanacak YKS sonuçlarından önce stres atıp heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı.

Okul arkadaşlarıyla keyifli saatler geçiren öğrenciler, gecenin ilerleyen dakikalarında mezuniyet pastasını keserek birbirlerine güzel yaşam dileklerinde bulundu.

Çocuklarıyla gurur duyan anne babalar, program boyunca gençlerin mutluluklarına ortak olurken, bu özel gece için haftalar öncesinden hazırlanan kız ve erkek öğrencilerin şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE İZMİR ÖZEL BİLFEN ANADOLU VE FEN LİSELERİ 2023 MEZUNLARI

ADA Öz, ALİ Utku Sunal, ALP Şirin, ALYA Kasapoğlu, ARDA Bulut, ARDA Tekeli, AYŞE Mira Altınordu, ATAHAN Yargıç BARIŞ Göçmenoğlu, BERİL Kaşıkçıoğlu, BORA Ataman, BURAK Çobanoğlu CAN Ünal, CEMİL Okçu, CEREN Akçiçek, CEYDA Tomakin, CEYLİN Artkıy, CEYLİN Gülçağ, CEYLİN Naz Börekçi DENİZ Arucan, DENİZ Karaca, DENİZ Utku Buluç, DERİN Ağca, DİNÇER Tuğsuz, DORUK Çağan Demir, ECE Uz, ECEM Eren EFE Özata, EFE Şimşek, ELİF Kılıç, ELİF Öz, ELİZ Gülekli, EREN Doğan, ERMEN Kudal FURKAN Düzgider GÜLŞAH Portakal, GÜNEŞ Avunduk HASAN Efe Bovatekin, IRMAK İnaç, İREM Gürbüz, İREM Kanat, İREM Şentürk KEREM Genç, KUTAY Yılmaz MEHMET Kavak, MELİKE Salman, MERT Mamıkoğlu, MİRAY Artkıy, MURAT Süngü, MUSTAFA Öz, NAZ Öznur, NAZIM Gülekli, NEHİR Peynirci, ÖZGÜ Aslan, ÖZGÜR Baran Otu, RANA Tan, REYYAN Dal, SALİH Çetmen, SARPER Tuğsuz, SELEN Ak, SELİN Belet, SELİN Çok, SELİN Yaman, SEMİN Sözen, SUDE Naz Mumcu, TUNA Günay, TUNA Vatansever, TUNCER Şengün, VİLDAN Keremoğlu, YAĞMUR Tarhan, YALIN Can Mamay, ZEYNEP Ada Çardak, ZEYNEP Ece Bozkaya, ZEYNEP Kurak, ZEYNEP Midilli.