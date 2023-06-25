Güzellik detaylarda saklı

GÜNEŞ KORUYUCUYLA FONDÖTEN KULLANMAYIN

DÜZENLİ olarak güneş kremi kullanıyorsanız veya nemlendiriciniz güneş kremi içeriyorsa,

fondöten kullanmamalısınız. Fondötenle birlikte güneş kremi kullanmak cildinizin dokusuna zarar verir ve kalınlaşmasına sebep olur.

DAHA GÜR KAŞ VE KİRPİKLER İÇİN EV YAPIMI SERUM

BİTMİŞ yada kurumuş maskaralarınızı çöpe atmayın. Maskara fırçası kaş ve kirpiklerinize serum uygulamanız için çok kullanışlı bir aparat olacaktır. Maskara şişesini ve fırçasını güzelce yıkayın. İçine aloe vera, E vitamini ve Hindistan cevizi yağını koyun ve karıştırın. Geceleri yatmadan önce kaş ve kirpiklerinize bu karışımdan sürün farkı göreceksiniz.

DİŞLERİNİZİ SIKMAYIN

YÜZDEKİ ince çizgilerin ve kırışıklıkların ana nedenlerinden biri de diş sıkmaktır. Diş sıkmak, dudak büzmek, kaş çatmak gibi alışkanlıklar cilt sağlığı için pek iyi değiller. Bu sebeple alışkanlıklarınızı değiştirmeye çalışın. Kırışıklıklar ve yüz çizgilerinizin oluşumunu engelleyin.

MAKYAJINIZI ZEYTİNYAĞI İLE TEMİZLEYİN

CİLT bakımında, cildimizi temizlemek en önemli kurallardan biri. Makyaj malzemeleri kimyasal maddeler içeriyor bu sebeple mutlaka makyajımızı temizlememiz gerekiyor. Peki kimyasal maddeleri temizlemek için başka bir kimyasal madde kullanmak ne kadar mantıklı? Siz de böyle düşünüyorsanız makyajınızı temizlemek için zeytinyağı kullanabilirsiniz. Üstelik zeytinyağı hem çok doğal hem de cilt için çok yararlı.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE ŞEKER MUCİZESİ

CİLDİNİZİNİZ yumuşacık ve pürüzsüz olmasını istiyorsanız pahalı kozmetik ürünlerine servet harcamanıza gerek kalmayacak. Bu karışımla hem doğal hem de daha etkili bir losyon elde edeceksiniz. Duşta tüm vücudunuza uygulayabileceğiniz tarif ise şöyle: Şekeri, Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağıyla birlikte blenderda güzelce karıştırın. İsterseniz içine kahve, salatalık, lavanta gibi ekstra malzemeler de katabilirsiniz. Sonra elde ettiğiniz karışımı vücudunuza sürerek masaj yapın ve durulanın.

SİYAH NOKTALARLA BAŞINIZ DERTTEYSE ÇÖZÜMÜ BASİT

SİYAH noktalarınızdan kurtulmak için mutlaka bu tarifi denemelisiniz. 1 yemek kaşığı sıcak su, 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı unu karıştırın. Pamuklu bir bez edinin ve bu karışımdan biraz alıp problem yaşadığınız bölgeye sürün. 10-15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü soğuk su ile temizleyin. Cildinizin tertemiz ve yumuşacık olduğunu göreceksiniz.

IŞILTILI BİR CİLT İÇİN MATCHA ÇAYI

JAPON kadınlarının cildinin kusursuz olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Ciltlerinin bu kadar kusursuz olmasında matcha çayının da çok büyük etkisi bulunuyor. Çünkü anti-inflamatuar özelliklere sahip. Yani sivilce ve rosacea ile ilişkili kızarıklığı azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca cildi UV radyasyonunun olumsuz etkilerine karşı korumaya yardımcı olan antioksidanlar ve klorofil içeriyor. Işıltılı bir cilde sahip olabilmek için günde 1 fincan matcha çayı içebilirsiniz. Düzenli tükettiğinizde cildinizdeki mükemmel değişimi his

sedeceksiniz.

GÖZ ÇEVRENİZDEKİ KIRIŞIKLARA TÜRK KAHVESİ

BU karışımı daha önce duymadıysanız mutlaka denemelisiniz. Göz altında oluşan çizgiler için muazzam bir güzellik sırrı. Gözlerinizi daha ışıltılı gösterecek ve kırışıklıkları azaltacak. Bir fincan türk kahvesini, bir fincan hindistan cevizi yağı ile karıştırın ve göz altlarınıza sürün 15 dakika bekletin. Haftada 2-3 kez uygulayın.

YUMUŞACIK TOPUKLAR

TOPUKLARINIZ kuruduğunda ve çatladığında uygulayacağınız bu yöntemle, eski halinden daha yumuşak ve pürüzsüz olacak. Her zaman yumuşacık topuklar için mutlaka denemeniz gereken tarif: 2 kupa sıcak su, yarısına denk gelecek kadar kabartma tozu ve 1 kupa sirkeyi karıştırın. 15- 20 dakika boyunca hazırladığınız karışımla ayaklarınızı ıslatın. Kuruladıktan sonra nemlendirin.

GÖĞÜSLERİ SIKILAŞTIRAN VAZELİN

GÖĞÜSLERİNİZİN sıkılaşmasını istiyorsanız gece yatmadan önce mutlaka vazelin sürün. Düzenli kullandığınızda iki haftanın sonunda cildinizdeki değişimi gözle görünür bir şekilde fark edeceksiniz. Daha esnek ve sıkı göğüsleriniz olacak.

KURUYAN VE ÇATLAYAN ELLERE AVOKADO

KIŞ mevsiminin gelmesiyle birlikte en çok ellerimiz kurumaya başladı. Ellerinizin yumucak olması için bulduğumuz bu güzellik sırrını çok seveceksiniz. Avokadonun zaten kendine has nemlendirici özelliği bulunuyor. İçine bir yemek kaşığı limon suyu, bir adet yumurta beyazı, iki yemek kaşığı yulaf ezmesini karıştırdığınızda etkisi daha da artacak. Farkı görünce inanamayacaksınız.