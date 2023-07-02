Çocuklu eve klima alırken dikkat

KLİMALARIN doğru kullanımı her yaş grubu, özellikle de çocuklar için büyük önem taşıyor. Çocuk odasında doğru klima tercihinin, çocuğun hem uykusu hem de günlük yaşantısı için rahat bir ortam sağlayabileceğini ifade eden uzmanlar çocuk odasına klima satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

ÇIKARILABİLİR VE YIKANABİLİR FİLTRELERİ BULUNMALI

ÇOCUKLARIN soluduğu havanın kalitesi için havanın mikroplardan, tozdan ve alerjenlerden arınmış olması gerekir. Çocuk odası için en iyi klimayı bulma yolunda ilerlerken kesinlikle seçilen klima ünitelerinin kapsamlı, kaliteli ve gelişmiş hava filtreleri bulunmalı. Özellikle çocuğun astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları teşhisi varsa, çıkarılabilir ve yıkanabilir filtrelere sahip bir klima tercih edilerek cihazın temizliği kolaylaştırabilir ve çocuğun daima alerjensiz hava soluduğundan emin olunabilir."

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ DÜŞÜK KLİMALARI TERCİH EDİN

KLİMA ünitesinin gürültü seviyesi, çocuğun tam olarak ne kadar sağlıklı uyuyacağını doğrudan etkileyebilir. Kendisinin sakin ve sessiz bir ortamda gece boyu mışıl mışıl uyuması için en düşük dB(A) seviyesinde bir klima tercih edilebilir. Gürültü seviyeleri desibel cinsinden ölçülür. Düşük ayarda 18 desibele kadar ve turboda 60 desibele kadar çalışan klimalar uygun olabilir. Ayrıca uzaktan kumandalı ve Wi-Fi özellikli klima üniteleri, klima ayarlarını çocuk odasına adım atmadan ve uykuya dalmış çocuğu uyandırmadan kolayca değiştirmeyi sağlar.

YAZ KIŞ KULLANILABİLİR OLMALI

ÇOCUK odası için hangi klima satın alınmalı diye araştırma yaparken evin diğer odalarına alınan klimalar gibi bu klimanın da performansına, verimine ve kullanım koşullarına dikkat edilmesi gerekir. Split klima modelleri inanılmaz derecede kullanışlıdır çünkü yıl boyunca kullanılabilme özelliğine sahiptir. Yaz aylarında çocuğun odasını soğutmaya ihtiyacı olanlar soğutma modundan yararlanabilir, kış aylarında odayı ısıtmak için ise ısıtma moduna dönebilir. Sadece nem alma modunu da kullanarak oda içerisindeki nem dengesini sağlayabilirsiniz.