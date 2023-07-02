Gediz’de 20 bin çift flamingo yaşıyor

İzmir Gediz Deltası, flamingoların ürediği Türkiye'deki iki alandan biri. 2000'li yılların başında deltada yaklaşık 100-150 çift flamingo yuva yaparken, yıldan yıla gözlemlenen büyük bir artışla bu sayı günümüzde 20 bin çifte kadar ulaştı. Temmuz ayında yumurtadan çıkan yavrular ve ebeveynlerle birlikte bu dönemde deltadaki flamingo sayısı 60 bin dolaylarına ulaşabiliyor. Bu sayı flamingoların tüm dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor.

Flamingoların üreme döneminde yaptıkları benzersiz kur dansları, deltanın pek çok yerinde gözlemlenebiliyor. Nüfusu 4 buçuk milyonu aşan İzmir şehrinin içerisinde yer alan Gediz Deltası, Türkiye'deki 312 Önemli Doğa Alanı'ndan (ÖDA) biri konumunda. Günümüze kadar 300 kuş türünün kayıt altına alındığı ve her yıl on binlerce kuşun ürediği Gediz Deltası, yaklaşık 40 bin hektarlık alanı kapsıyor. Delta, aynı zamanda Caretta caretta ve Akdeniz foku gibi nesli tehlike altındaki canlıların da yaşam alanı.

KUŞ GÖZLEM TURLARI

İzmir'de haftanın her günü rehber eşliğinde flamingo turları düzenliyor. Flamingoların yanı sıra pek çok kuş türünü yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar, keyifli bir gün geçiriyor.