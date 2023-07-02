Güneşe karşı kimyasal değil doğal koruma

Yaz mevsiminde en çok rağbet gören ürünlerden biri de güneş kremleri. Bu kremlerle güneş yanıklarından korunmak isteyenler için büyük tehlikelerin kapıda olduğunu vurgulayan Dr. Muammer Yıldız, güneşten doğal yöntemlerle korunmak gerektiğini vurguladı. Güneş ışınlarından korunmak için alınan kremlerin iki yan etkisi olduğunu belirten Dr. Yıldız, "Bu kremler cildinizdeki tabakayı kapatıyor ve terlemeyi engelliyor. Bu durum cilt sağlığı açısından tehlikelidir. İkinci olarak ise '50 ya da 70 faktör' olarak tanımlanan güneş ışınlarının geçirgenliğini engelleme miktarı tehlikeyi arttırırken Titanyum dioksit ve alüminyum kullanmanın bilimsel olarak çok ciddi yan etkiler doğurduğu biliniyor.

KAYISI VE PORTAKAL

Alüminyumun alzheimera ve dolaylı olarak cilt kanserine sebebiyet verdiği biliniyor. Bu sebeple güneş ışınlarından korunmak için doğal kremleri ya da bitkisel yağları kullanmak orta ve uzun vadede etkili iken çok daha sağlıklı olabiliyor. Güneş yanıklarından korunmak için bir öneri de sunan Dr. Yıldız, "Bu konuda en iyi bitkisel yağlardan biri kayısı yağıdır. Kayısı yağını portakal yağıyla hafif kombine ederek koruyucu bir unsur yapabiliriz. Bu durum sağlığımız açısından çok daha faydalı" ifadelerini kullandı. ABD'de yapılan bir araştırma güneş kremindeki kimyasalların yüksek oranlarda kana karıştığını ortaya koydu.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) bağlı İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi'nin araştırmasında güneş kremlerindeki üç kimyasalın, günlük kullanım devam ettikçe kandaki seviyesinin arttığı ve son kullanımdan sonra en az 24 saat daha kanda kaldığına da işaret ediyor. Sonuçları tıp dergisi JAMA'da yayımlanan araştırma FDA'nın üretici firmalardan inceleme yapmasını istediği 12 kimyasaldan dördünü; avobenzon, oksibenzon, ecamsule ve oktokrilen'i kapsıyor.

100 KAT FAZLA KİMYASAL

Araştırma kapsamında 24 sağlıklı gönüllü, bir hafta boyunca güneş kremi kullandı. Günde dört kez vücutlarının yüzde 75'ine krem süren bu kişilerden belli aralıklarla kan örnekleri alındı. İlk gün sonunda ecamsule krem kullanan altı kişiden beşinin kanında istatistiksel olarak yüksek oranda bu kimyasala rastlandı. Oksibenzon, avabenzon ve oktokrilen içeren kremler kullanan kişilerin tümünün kanında yüksek oranda kimyasal çıktı. Özellikle oksibenzon seviyesinin diğer kimyasallarınkinden 50-100 kat daha yüksek olduğu görüldü.