Balıkesirliler İzmir’deki kahvaltı’da buluştu

BALIKESİR'İN yetiştirdiği değerler İzmir Bayraklı'da organize edilen kahvaltıda buluştu. İzmir Balıkesirliler Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Uzun'un organizasyonunda bir araya gelen rektör, bürokrat, yazar ve iş insanlarından oluşan cemiyetin gündemi Balıkesir ve Balıkesirliler idi. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir'in marka şehir unvanına nasıl katkı yapabiliriz konuşuldu.

Kahvaltıya yazarımız Sezer Altan'ın yanı sıra Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunç Siper, İzmir Vali yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli, Eshot Genel Müdür Yardımcısı Kader Sertpoyraz, Çiğli Belediyesi İmar müdürü Bade Vardar, İzmir Büyükşehir Muhtarlar Masası Daire Başkanı Ali Kılıç, İzmir il Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Arzu Adışen, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Cenk Benli,Bayraklı ilçe Tarım müdürü CemErdogrul, İzmir Büyükşehir sosyal yardımlar Şube Müdürü Bekir Ünal, İş insanlarımız Mehmet Elgit, İsmail Subaşı ve Ahmet Özer katıldı.