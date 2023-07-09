Gümrük camiasından muhteşem final

Bu yıl 15'incisi düzenlenen gümrük camiası futbol turnuvası, Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle oldukça görkemli geçti. Tertip komitesi tarafından profesyonelce hazırlanan ve camiadaki birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön planda tutulduğu 100. Yıl Cumhuriyet Futbol Turnuvası, 7 Ocak'ta başlayıp 20 Haziran'da muhteşem bir galayla sona erdi. Etkinliğin final maçı, FİFA kokartlı hakem Bülent Demirlek tarafından yönetilirken, gala gecesi ve plaket töreni ise İnciraltı Case de Garden'de gerçekleştirildi.

14 TAKIM MÜCADELE ETTI

Organizasyonda bu sene Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Denetmenleri, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği, Uluslararası Nakliyat ve Lojistik Derneği (UKAD), İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü, İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü, Adnan Menderes Havaalanı Gümrük Müdürlüğü, Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Manisa Gümrük Müdürlüğü ve Çeşme Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı 14 takım mücadele etti. Renkli görüntülerin yaşandığı mücadelelerin şampiyonu Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Futbol Takımı oldu.

ALTI AY SÜREN TURNUVA

Kocaer A.Ş, UKAD, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği ve Alsancak Master Sportif Kültürel Faaliyetler ve Yardımlaşma Derneği'nin ana sponsorluğunda 6 ay boyunca düzenlenen turnuva, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün önderliğinde İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği, Alsancak Master Sportif Kültürel Faaliyetler ve Yardımlaşma Derneği üyelerinden oluşan tertip ve yürütme kurulu tarafından büyük fedakarlık ve gönüllülük esasına dayanarak yapıldı.

Turnuvanın oluşmasında katkı koyan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Enver Kök, Tertip Komitesi Başkanı Şükrü Sabah, Tertip Komitesi Başkan Yardımcıları Taşkın Dalay ve Ş. İsmail Tokaç, muhasip üye Mustafa Aksu, genel sekreter S. Oğuz Öksüz, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu İlhan Çelik, tertip komitesi üyeleri Ali Koç, Bahri Şahin ve Nihat Kobaş'a gecede ayrıca teşekkür edildi.