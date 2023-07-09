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Haberler Pazar Kadınlardan el emeği pazarı

Kadınlardan el emeği pazarı

Kadınlardan el emeği pazarı

KADINLARIN ürettikleri el emeği ürünlerle bir yandan hayata daha aktif katılmalarını bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlamalarını amaçlayan Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri, ilçedeki kadın girişimciliğine önemli bir destek sunuyor.

Dr. Fazıl Doğan (At Arabacılar) Meydanı'ndaki Mahalleevleri Pazarı'nda yaz boyunca haftanın 3 günü, (Perşembe, Cumartesi ve Pazar) el emeği birbirinden güzel ürünleri bulabilirsiniz. Kurslarda ürün yapım ve çeşitlendirme gibi konularda kapsamlı bir eğitim alan kadınlar, ürettikleri el emeği ürünleri Mahalleevleri'nin imkan yarattığı pazarda müşterilerle buluşturarak, maddi anlamda bütçelerine destek sağlamış oluyor.

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