Sivrisinekler artık size yaklaşamayacak!

OKALİPTUS

ÖNCELİKLE yapmanız gereken yaklaşık 1 lt sıcak suyun içinde, 250 gram okaliptus yaprağını kaynatmak olacak. Kaynayan suyu kapı ve pencere girişlerine dökerek kullanabilirsiniz. Dökmeyi tercih etmeyenler için, bu suyu kullanılarak kapı ve pencere kenarlarını silebilirsiniz. Okaliptusun kokusu, sivrisinekleri rahatsız edeceği için etkili bir yöntem olabilir.

SARIMSAK

YAKLAŞIK 2 avuç sarımsak, bebek şampuanı ve 1 litre suyu hazırlayın. Sarımsakları suda kaynatın. Şampuan kutusunun içine demlenen sarımsağı ekleyin ve tüm şişeyi iyi şekilde karıştırın. Bu losyonla sinek ısırıklarından kendinizi koruyabilirsiniz.

PAPATYA

SİVRİSİNEKLER papatya kokusundan pek hoşlanmayan canlılardır. Papatya çayı hazırlayarak sinekleri çevrenizden uzak tutabilirsiniz. Yapmanız gereken adımlar ise yaklaşık 200 gram papatyayı kaynatıp soğuduğunda cildinize sürmek. Dilerseniz papatyayı ılık su ile yıkayıp cildinize de sürebilirsiniz. Dışarı çıkmadan önce bu yöntemi denerseniz, sivrisineklerden epey uzak kalabilirsiniz. Yaz gecelerinde ve günlerinde sineklerden papatya kokuları ile kurtulabilirsiniz.

LAVANTA

GÜNLÜK olarak kullandığınız nemlendirici içine 100 ml kadar lavanta yağı ekleyin ve kremle karışmasını sağlayın. Gece uyurken ve gün içinde cildinize bu kremi uygulayın. Lavantanın etkisi ile sineklerden uzak kalabilirsiniz. Sivrisinek kovucu lavanta yağı size daha huzurlu bir yaz mevsimi yaşatabilir. Ayrıca lavanta aromalı sivrisinek kovucu tütsü alarak bu kokunun etkisi ile sinekleri evden uzak tutabilirsiniz.

KARANFİL VE LİMON

LİMONU ikiye kesin ve karanfilileri limonun içine batırın. Karanfilli limonları, arada bir yenileyerek sivrisinekleri odanızdan ve mutfağınızdan kovabilirsiniz.

NANE YAĞI

NANE yağının içinde limonen ve cinola maddeleri yer alır. Bu maddeler, sivrisinekleri rahatsız eden kokuya sahiptir. Odanızın bir köşesinde nane yağı dolu bir kap koyarsanız, sinekler evinizde rahatça dolaşmaktan vazgeçecektir.

TAZE FESLEĞEN

SİVRİSİNEK kovucu çiçek yetiştirmek istediğinizde, alacağınız fesleğen ile evinizde hoş bir koku oluşturup sinekleri yok edebilirsiniz.