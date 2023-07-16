Doğaya saygılı çocuk yetiştirmenin püf noktaları

Genellikle büyük şehirlerde yaşayanlar özellikle de çocuklar doğal ortamlardan uzak yaşıyorlar. Çocukların fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri, tablet, telefon, bilgisayar gibi dijital cihazlardan uzak kalmaları için doğayı hissedip tanımaları büyük önem taşıyor. İşte çocuğunuza doğayı tanıtmanın ve çevre bilincine sahip bir birey yetiştirmenin püf noktaları...

SİZ ÖRNEK OLUN

Çocuğunuz sizin doğaya karşı olan tutumunuzu gözlemleyerek öğrenir. Doğaya saygılı ve çevreye duyarlı bir tutum sergileyerek çocuğunuza iyi bir örnek olarak bu bilinci oluşturmaya başlayabilirsiniz. Geri dönüşüm yapın, su ve enerji tasarrufu konusunda bilinçli davranın ve doğal kaynakları korumak için çaba gösterin. Çocuğunuza doğa ve çevre hakkında bilgi verin. Kitaplar, belgeseller, çevre konularını içeren oyunlar ve çocuklara yönelik doğa eğitim programları gibi kaynaklardan yararlanın.

DOĞADA OLMANIN KEYFİNİ ÇIKARIN

Çocuğunuzla birlikte doğal alanlarda zaman geçirmeyi teşvik edin. Parklara, ormanlara, bahçelere ve plajlara geziler düzenleyin. Ona bitkileri, hayvanları ve doğal süreçleri gözlemlemesi için fırsat verin. Doğada geçirdiği zaman, çocuğunuzun doğayı daha iyi anlamasına ve takdir etmesine yardımcı olacaktır. Yakınınızdaki parklara, bahçelere veya doğal Yürüyüş sırasında bitkileri, ağaçları, kuşları ve diğer doğal varlıkları gözlemleyin.

TOPRAKLA OYNAMASINA İZİN VERİN

Bir bahçeniz varsa, çocuğunuzla birlikte bahçe işlerine katılabilirsiniz. Toprakla oynama, bitkileri ekmek, sulamak, yetiştirdiğiniz meyve ve sebzeleri toplamak gibi etkinlikler çocuğunuzun doğayı keşfetmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, sebzelerin nasıl yetiştiğini ve doğal döngünün nasıl işlediğini de öğrenirler. Çocuğunuza doğal materyallerle oyun oynamayı teşvik edin. Taşları, kabukları, yaprakları, çiçekleri ve diğer doğal nesneleri kullanarak el sanatları yapabilirler. Örneğin, yaprak baskıları yapabilir, taşları boyayabilir veya doğal malzemelerle kukla tiyatrosu yapabilirsiniz.

GÖZLEM YAPAMAYA TEŞVİK EDİN

Çocuğunuzla birlikte doğada gördüğünüz bitkileri, hayvanları ve diğer doğal varlıkları çizip yazabilirsiniz. Bu, çocuğunuzun gözlem yeteneklerini geliştirmesine ve doğal yaşam hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacaktır. Kamp yapmak, doğayı daha derinden keşfetmek için harika bir yoldur. Çocuğunuzla birlikte kamp yaparak açık havada uyumak, ateş yakmak, yıldızları gözlemlemek gibi etkinlikler yapabilirsiniz. Doğal ortamda kamp yapmak, çocuğunuzun doğal dünyaya bağlılık duygusunu güçlendirecektir.

KORUMA PROJELERİNE KATILIN

Çocuğunuzla birlikte doğa koruma projelerine katılmak, ona çevreye duyarlılık kazandıracaktır. Örneğin, çevre temizliği etkinliklerine katılabilir, ağaç dikimi yapabilir veya yerel doğa koruma dernekleriyle iletişime geçebilirsiniz. Çocuğunuza sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını öğretin. Örneğin, enerji ve su tasarrufu konusunda bilinçli davranmasını teşvik edin. Çocuğunuza geri dönüşümün ve atık yönetiminin önemini öğretin. Evde geri dönüşüm kutuları kullanın ve çocuğunuzun atıkları doğru şekilde ayırmasına yardımcı olun. Ona atıkların nasıl geri dönüştürüldüğünü, geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasına nasıl yardımcı olduğunu açıklayın.