Ev yapımı tonik rahatlığı

ELMA SİRKESİ TONİĞİ

Elma sirkesinin faydaları saymakla bitmez fakat tabii sirke olduğundan yüksek oranda asitli. Bu yüzden kesinlikle cildinize doğrudan uygulamamalısınız. Tonik yapmak için 1 su bardağı içme suyu, 1 yemek kaşığı elma sirkesi , 8-10 damla limon, kuşburnu ya da lavanta yağını karıştırabilirsiniz.

GÜL TONİĞİ

Sıcak ve soğuk havalar nedeniyle aniden kızaran, kabaran ve kurumaya meyilli bir cildiniz varsa, gül suyunu tek başına tonik olarak kullanabileceğiniz gibi, yarım su bardağı su, yarım su bardağı gül suyu, 8-10 damla gül yağı, tercihe göre 5 damla lavanta yağı da ekleyerek de kullanabilirsiniz.

LAVANTALI TONİK

Lavanta cildimizi ferahlatma aynı zamanda nemlendirme özelliğine sahip. Limon yağının canlandırma özelliği ile birlikte muhteşem bir ikili oluyor. Çift etkili bu tonik, makyaj öncesi kullanım için ideal. 1 tatlı kaşığı kuru lavantayı 1 su bardağı kaynamış suda demleyin. Soğuduğunda 8-10 damla lavanta yağı ve 5 damla limon yağı ekleyin. Toniğiniz hazır.

KEKİK TONİĞİ

Kekik, akneye yol açan bakterilerin yok edilmesinde son derece etkili bir bitki. Hem ergen hem yetişkin cildin aknelerini hafifletmek ve yok etmekte çayını içebilirsiniz. Ayrıca harici uygulaması, yani tonik tarifi de çok işe yarayacaktır. Fakat özellikle dağ (yaban) kekiği kullanmalısınız. 1 su bardağı kaynamış suda 1 tatlı kaşığı dağ kekiği ve 1 tatlı kaşığı güvercinağacı otunu demleyin, 3 damla kekik yağı, çay ağacı yağı veya portakal yağı ekleyerek toniği elde etmiş olacaksınız.

PAPATYA TONİĞİ

Papatya, doğal bir bakteri öldürücüdür. Kaynamış suda demlenip soğutulmuş papatya çayını içebileceğiniz gibi, vücudunuzun temizlemek istediğiniz herhangi bir bölgesine de sürebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı papatyayı, 1 su bardağı kaynamış suda demleyip üstüne 5 damla papatya yağı ve isteğe bağlı olarak 5 damla lavanta, çay ağacı ya da kekik yağı ekleyebilirsiniz.

SALATALIK TONİĞİ

Salatalık cilt için çok iyi bir besleyici ve nemlendirici olmanın yanı sıra cildin sıkılaşmasına da yardımcı oluyor. Salatalık toniği tüm bunların yanında uzun süreli kullanımda cilt rengini açabiliyor ve gözaltı morluklarına da iyi geliyor. 1 orta boy salatalığı iyice yıkayıp kabuklarını soymadan doğrayın ve mutfak robotuna atın. Ortaya çıkan posayı 1 bardak içme suyuyla karıştırıp doğrudan tonik olarak kullanabilirsiniz. Fakat ekstra ferahlatıcı ve hücre yenileyici etki için bu posaya 1 yemek kaşığı Aloe Vera jeli ve canlandırıcı etki için birkaç damla limon suyu da ekleyebilirsiniz. Taze sebzeden yapılacağından bu tarifi mutlaka buzdolabında saklamalısınız. Her kullanım öncesinde karışımı iyice çalkalamayı unutmayın.