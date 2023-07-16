Güneş sonrası bir rutin oluşturun

Yazın daha çok güneş ışınlarına maruz kalıyoruz ve bu da bir süre sonra cildimize zarar veriyor. Özellikle tatilde cildimizin çok fazla neme ihtiyacı oluyor. Bu yüzden güneş sonrası bakım rutinlerine dikkat etmek aslında çok önemli. Yapmanız gerekenler de aslında o kadar zor değil...

ÖNCE ARINDIRMA SONRA NEM

Gün boyu cildimize sürdüğümüz koruyucu losyonlar ve kremler cilt gözeneklerini tıkayabilir. O yüzden de plajda ve havuzda geçen vakit sonrasında cildin arındırılması gerekiyor. Öncelikle arınma kısmı için nemlendirici etkili duş jelleri tercih edebilirsiniz. Sonrasında da güneşin etkisiyle kuruyan ve gerilen cilt için nemlendirici kremler kullanmayı tercih edebilirsiniz. Genel olarak baktığımızda da duş sonrasında cildini iyi bir şekilde nemlendirmek oldukça önemli...

ALOE VERANIN YATIŞTIRICI ETKİSİ

Isıya fazla maruz kalan cilt, buna tepki olarak yanıklar oluşabilir ve cildin kurumasına sebep olabilir. Buna doğal bir çözüm bulmak isterseniz de cevabı Aleo Vera... Aleo Vera'nın yatıştırıcı ve ferahlatan etkisi ile cilt kaybettiği nemi geri kazanabilir. Aloe Vera'yı hazır alabilirsiniz ya da kendiniz de doğal olarak yetiştirebilirsiniz. Aloe Vera kullanarak güneş sonrası losyon da hazırlayabilirsiniz. Bütün bunları yapmak da çok uzun sürmeyecek. Sadece ne yapmanız gerektiğini bilmeniz yeterli olacak. Kullanmanız gereken malzemeler ise 2 yemek kaşığı Aleo Vera jeli, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, birkaç damla lavanta yağı ve çay bardağı papatya çayı... Aloe Vera'nın yatıştırıcı etkisini bu tarifi kullanarak rahatlıkla hissedebilirsiniz. Bir ya da iki Aleo Vera yaprağını kestikten sonra buzdolabında bekletin. Yapraklardan elde edeceğiniz jeli demlenmiş ılık papatya çayı, zeytinyağı ve lavanta yağı ile bir kap içerisinde karıştırın. Sonrasında losyonu boş bir sprey şişesine ya da kapaklı bir kaba koyarak muhafaza edebilirsiniz. Bu karışımı buzdolabında bekletin ve sonra dilediğiniz zamanda kullanın.

BESİNLERLE BRONZLUĞU UZATIN

Bronzluğunuzu korumak istiyorsanız bol bol su içmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Aynı şekilde beslenme düzeninize de dikkat edin. Havuç, şeftali, kayısı ve brokoli gibi yiyecekler tüketerek bronzluğun süresini uzatabilirsiniz.