Alaçatı’nın en iyisi El-Yar

ALAÇATI'DA eğlencenin yeni adresi olan El Yar, Çeşme tutkunlarını bu kez de Lübnan mutfağı ile buluşturdu. Baharatları, otları ve rengarenk sunumlarıyla oryantalist ama bir yandan da modern bir yemek kültürüne sahip Lübnan mutfağını görücüye çıkaran El Yar; misafirlerinden tam not aldı. Damak çatlatan lezzetlerle ve Lübnan müzikleriyle fark yaratan El Yar, hem mutfağı hem de showları ile kısa sürede iddiasını ortaya koydu.

Osmanlı'dan kalan bulgur, nohut ve acı sebebiyle, Güney Doğu mutfağının izlerini taşıyan Lübnan mutfağı, zeytinyağı ve otları da içinde barındırarak geniş yelpazedeki tatlarıyla oldukça ilgi çekiyor. Fransız mutfağına da göz kırpmayı ihmal etmeyen Lübnan'ın eşsiz lezzetleri, her biri Gaziantep'te özel olarak hazırlanan birbirinden farklı tabakların içinde otantik tepsiler eşliğinde misafirlerine sunuluyor.

Mutfağın başında ise usta Şef Eyüp Gül yer alıyor. Başarılı işletmeci Yasin Becek, Limon Köyiçi'nin ardından El Yar'ı da bir 'Alaçatı Klasiği' haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.