Çeşme aşığı bir doktor

DAHA ilkokul çağlarında doktor olmayı isteyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Burak Önvural, bu hedefine emin adımlarla ilerleyerek ulaşmış bir doktor. Alsancak'ta bulunan kliniğinde görevini başarıyla yerine getiren Op. Dr. Önvural, mesleğini çok seviyor. Hekim kimliğinin dışında yemek yapmaktan hoşlanan Uzmanı Op. Dr. Burak Önvural, 9 yıldır da kickbox yapıyor. Çeşme aşkıyla tanınan Önvural, yaklaşık 2 sene önce bu sevgiyi işle de birleştirdi ve Çeşme'ye sağlıklı yaşam danışmanlığı merkezi açtı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Burak Önvural ile mesleki başarıları, ilgi alanları ile ilgili keyifli bir röportaja imza attık.

Doktor olmaya nasıl karar verdiğini ve çalışmalarını anlatan Önvural, "Daha ilkokuldayken, müsamerelerde sürekli olarak doktor rolünü alırdım. Bilinçaltı diyebilirim... Ortopedide uluslararası bir travma derneği olan AO Derneği'nde eğitici olarak çalıştım. Bu dernekte meslektaşlarıma kırık tedavisinin inceliklerini anlatma fırsatım oldu. Yine 2009 yılında Frankfurt'ta Goethe Üniversitesi'nde mikrocerrahi, 2012 yılında New York Hospital for Special Surgery'de spor cerrahisi alanlarında çalışmalarda bulundum. Mesleğe başlarken hep hastalara istediğim kadar uzun zaman ayırabileyim diyordum. Bu doğrultuda 3 yıldır kendi kliniğimde hasta kabul ediyorum" dedi.