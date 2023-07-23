Ev konforunda tatil Boyalık Beach’te

Yeşil ve mavinin iç içe geçtiği Çeşme'nin en güzel koylarından biri olan Boyalık'ta 10 yıldır misafirlerini ağırlayan Boyalık Beach Hotel Çeşme, bu sezon da ev konforunda tatil isteyenlerin ilk adresi oldu. Yüzyılın en sıcak günlerinin yaşandığı bugünlerde eşsiz bir tatil imkanı sunan Boyalık Beach Hotel Çeşme, misafirlerinin en değerli zamanlarını güzelleştirerek, mutlu olmalarını sağlıyor.

ÇEŞME RÜZGARINI HİSSEDİN

Misafirlerinin konforlu ve huzurlu bir tatil yapması için sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Boyalık Beach Hotel, deneyimli kadrosu ile misafir memnuniyetini esas alarak sezonun en hareketli döneminde tam misafirlerinin güzel anlar biriktirmesi için çalışıyor. Yılın oniki ayı misafirlerini ağırladıklarını, bu sezon 10. yıllarını kutlamanın mutluluğunu da yaşadıklarını belirten Boyalık Beach Hotel Çeşme Genel Müdürü Orhan Belge, yüzyılın en sıcak günlerinin yaşandığı bu günlerde misafirlerine en konforlu ve huzurlu tatili yaşatmak için özveri ile çalıştıklarını söyledi.

Ekonomide yaşanan sorunlara rağmen turizm sezonunun iyi geçtiğini otellerine ve Çeşme'ye büyük bir ilginin olduğunu dile getiren Belge, "Sezon öncesi misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için seferber olduk. Gelen misafirlerimizi memnun etmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Çeşme'nin tüm güzelliklerini onlara yaşatmak istiyoruz. Boyalık Beach Hotel Çeşme'yi bu sezon da tercih edenler güzel anılar biriktirerek Çeşme'den ayrılıyorlar. Yüzyılın en sıcak günlerinde püfür püfür esen Çeşme rüzgarı ile güzel bir tatil geçirmek isteyen tüm misafirlerimizi otelimize bekliyoruz" dedi.