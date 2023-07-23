Huzuru her detayıyla yaşamak isteyenlerin adresi: Port Alaçatı Otel

HUZUR dolu bir tatil için beklediğiniz her şeyi bulabileceğiniz Port Alaçatı Otel, turistik bir cazibe merkezi olan Alaçatı'nın gözdelerinden. Kendinizi Venedik'te hissedeceğiniz Port Alaçatı Otel, güzel zaman geçirmek ve kendini dinlemek isteyenler için eşsiz bir konumda bulunuyor. Ege mimarisiyle tasarlanan Port Alaçatı Otel, denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Zeytin ağaçları, begonviller ve çiçeklerle kaplı bahçesiyle rengarenk bir atmosfer sunan Port Alaçatı Otel'de güneş sabah odanızın içine doğarken, denizin kıyısında günü karşılayacaksınız. Yaz-kış misafirlerini ağırlayan Port Alaçatı Otel'de windsurfing, kitesurfing, paddling ve yelken başta olmak üzere daha pek çok aktivite yapma imkanı bulunuyor. Her bir noktası özenle tasarlanan Port Alaçatı Otel; başarılı iş kadını Berrin Pehlivan'a emanet.

KISA zamanda Port Alaçatı Otel bölgenin en çok tercih edilen otellerin başında gelmeye başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Berrin Pehlivan, "Huzuru her detayıyla yaşamak için Ege mimarisi ile tasarlanan Port Alaçatı Otel'e bekliyoruz" diye konuştu.