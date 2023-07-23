Luckys’te Simge Sağın rüzgarı

DİLLERDEN düşmeyen Aşkın Olayım şarkısı ile gönüllerde taht kuran Simge Sağın, Kuşadası Unique Life Style Hotel içinde bulunan Luckys Club Türkiye'de sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını tatilcilerle beraber seslendiren Simge Sağın, müthiş bir sahne performansına imza attı. Konukların geç saatlere kadar eğlendiği gecede renkli dakikalar da yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile özdeşleşen şarkısı Aşkın Olayım'ı Kuşadası'nda sarı-kırmızılı formalı minik Icardi ile seslendiren Simge Sağın, minik çocuğu öpücük yağmuruna tuttu.