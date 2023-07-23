Şerefe Alaçatı’da ünlüler geçidi

BİRBİRİNDEN ünlü sanatçıları sahnesinde ağırlayan Şerefe Alaçatı, samimi atmosferi ve lezzetli yemekleriyle meyhane severleri misafir ediyor. Şerefe Alaçatı'da geçtiğimiz hafta birbirinden ünlü isimler sahne aldı. Kendine özgü dekorasyonu ve eğlencesiyle meyhane severlere hitap eden Şerefe Alaçatı, şık ve kaliteli hizmet anlayışıyla bir Alaçatı'nın gözbebeği işletmelerden.

ALAÇATI'NIN merkezinde bulunan Şerefe Alaçatı, samimi atmosferi ve canlı enerjisiyle misafirlerini en güzel şekilde ağırlıyor. Geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini modern bir tarzda sunan Şerefe Alaçatı zengin bir menüye sahip. Türk mezeleri, taze deniz ürünleri, et yemekleri ve tatlı seçeneklerinin olduğu Şerefe Alaçatı, geniş ve renkli meze yelpazesiyle tam bir ziyafet sunuyor. Şerefe Alaçatı, canlı müzik performanslarıyla oldukça ünlü. Şerefe Alaçatı geçtiğimiz hafta Merve Özbey, Serdar Ortaç, Kurtoğlu ve Ebru Yaşar gibi birbirinden ünlü isimleri ağırladı.