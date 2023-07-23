Sporun en ıslak ve eğlenceli hali

TÜPLÜ DALIŞ

SON zamanların en popüler su sporlarından birisi olan tüplü dalış özel bir spordur. Su altında yapıldığı için de çok özel ekipmanlara sahiptir ve bunu yapmak için belli eğitimlerden geçilmesi gerekir. Çeşme'de birbirinden güzel dalış yerleri bulunuyor. Bunlardan birisi Ayrık Taş'tır. 3 adet parkura sahip olan bölge her seviye için de uygunluk sunuyor. Bunun yanı sıra Monem Batığı, Orkinos Çiftliği ve Fener Adası en meşhur bölgelerin başında geliyor.

KÜREK SÖRFÜ

STAND Up Paddle olarak da bilinen kürek sörfü durgun ya da hafif dalgalı denizlerde kürekle/sörf tahtasıyla yapılan bir spordur. Çeşme'de çok fazla kürek sörfü yapabileceğiniz yer bulunuyor. Hatta bu sporla ilgili eğitimlerin yanı sıra etkinlikler de düzenleniyor. Onlara katılım sağlayabilirsiniz.

DENİZ PARAŞÜTÜ

YAMAÇ paraşütlerinden sonra deniz paraşütleri de son yıllarda tercih edilen bir su sporu olarak karşımıza çıkıyor. Çeşme de bu sporu yapabilmek için en uygun bölgelerden biri. Suyun üzerinde paraşütle yükselirken, geri kalan bölgeyi kuş bakışı olarak izleyebiliyorsunuz. Bir emniyet kemeriyle beraber tekneye bağlanıyorsunuz. Tekne ilerlerken size de serinliğin tadını çıkarmak kalıyor. Uçuş süreniz bittiği zaman da kaptan sizi yavaşça aşağı çekecek ve böylece güvenli bir şekilde inişinizi tamamlayacaksınız.

WİNDSURF (RÜZGAR SÖRFÜ)

ALAÇATI ve Urla'da en çok tercih edilen rüzgar sörfü kesinlikle yapılması gereken sporlardan birisi. Dalgaların üzerinde gezinmek size ayrı bir mutluluk verecek. Alaçatı denilince ilk akla gelen spor windsurf oluyor. Genç yeteneklerin de gelişmesine yardımcı okullar bulunuyor. Bu sporu yapan profesyonellerin gösterilerini de izleyebilirsiniz

KİTESURF (UÇURTMA SÖRFÜ)

RÜZGARLI plajların en çok tercih edilen sporlardan birisi de kitesurf. Eğer böyle sporları seviyorsanız Alaçatı tam da aradığınız yer... Bunlara ek olarak ihtiyacınız olan şey, aslında sadece biraz cesaret ve biraz da rüzgar. Bununla ilgili ayrıca eğitim de alabileceğiniz yerler bulunuyor.

KANO GEZİLERİ

KANO, diğer su sporlarına göre daha fazla tercih ediliyor çünkü bilmeniz ya da eğitim almanız gereken özel bir noktası bulunmuyor. Ayrıca kendiniz de kano kiralayarak toplu bir aktivitede yer almaktan kurtulabilirsiniz ve istediğiniz şekilde serin sularda kürek çekebilirsiniz.