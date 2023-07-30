Kilim motifli notalar

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Çalgı Bölümü mezunu Burçin Bayar Babaoğlu, Türkiye'deki tek kadın kanun yapımı ustası olarak biliniyor. Çeşitli enstrümanların minyatür hallerini de yapan Babaoğlu, son yıllarda atık ürünlerden müzik aletleri tasarlamaya başladı. Atölyesinde atık malzemelerden yapılan çok sayıda enstrümanı bulunan Babaoğlu, son olarak atık kilimlerle atık müzik aletlerini buluşturdu.

ZENGİN TÜRK KÜLTÜRÜ

Atık ürünleri dönüştürmenin hayat felsefesi haline geldiğini vurgulayan Babaoğlu, Türk kültürü ile özdeşleşmiş ve atığa çıkmış kilimleri farklı müzik aletleriyle birleştirerek kültürlerin iç içe geçmesini sağlıyor. Geri dönüşüm sayesinde yepyeni müzik aletlerine taş çıkartan ürünler üreten Burçin Bayar Babaoğlu, "Toplumumuzun zengin bir kültürü var. Kilim de bu kültürün parçalarından biri. Doğu'nun ve Batı'nın farklı bir yerinde küçük kız çocukları ya da genç kadınlar Türk motifli kilim dokuyor. Müzik ve kilim sanatını bir araya getirmek istedim. Bu nedenle atık kilimlerden yine atık müzik aletlerine kaplamalar yapıyorum" dedi.

BELGESELDEN İLHAM ALDI

Geri dönüşüm yoluyla müzik aleti tasarlamaya bir belgeselden ilham alarak başladığını belirten genç sanatçı, "İzlediğim belgeseldeki çocuğun kendi imkanlarıyla yapmış olduğu müzik aletini görünce 'ben de yapabilirim' dedim ve atıkları hayata kazandırmaya başladım. Karşıyaka Belediyesi Mahmure Handan Hanım Müzik Aletleri Yapım Atölyesi'nde atık malzemelerden enstrüman yapıyorum, ayrıca ücretsiz minyatür müzik aleti kursları veriyorum. Burada da yine atık ürünleri kullanarak minyatür enstrümanlar yapıyoruz. Burada amacımız geri dönüşümü sağlamak" diye konuştu.