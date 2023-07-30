Mutlu kadın güzel kadındır

Sunucu ve ünlü manken Özge Ulusoy, podyumda zirveyi kimselere bırakmamaya niyetli. Çünkü ilk günkü gibi hala çok güzel hala çok alımlı... Açılışların ve toplantıların vazgeçilmez ismi Ulusoy, bu kez İzmir'e Venüs lifting uygulaması için geldi. Venüs lifting ne mi? Biz de Özge Hanım sayesinde öğreneceğiz. Bir poliklinikte sevenleriyle buluşan ünlü mankene Yeni Asır Magazin olarak hem güzelliğinin sırrını hem de yakın zamanda acı bir şekilde kaybettiği babasının ardından yaşadıklarını sorduk. Buyrun röportajımıza...

TEKNOLOJİNİN NİMETLERİ

Formunuzu neye borçlusunuz? Bir sırrınız var mı? - Ben cildime içeriden de bakmayı çok önemsiyorum. Yediğime, içtiğime, uyku düzenime ve hatta su miktarına kadar hepsine dikkat ediyorum. İnsanlar bunu basit zannediyor ama hiç kolay değil. Gün içerisinde ne kadar su içmen gerektiğini bilmen lazım. Her zaman yeni uygulamaları aksatmadan yapmak gerekiyor. Dün kendime zaman ayırdım mesela. Çünkü kendime bakmayı, bunları yapmayı seviyorum. Cildime maskemi yaptım, masajlarımı yaptım ve geldim. Ayrıca estetiğin ve teknolojinin nimetlerinden de faydalanıyorum.

GÜNEŞE ÇOK DİKKAT EDİYOR

Malum bu yaz çok sıcak geçiyor. Güneşte ne kadar zaman geçiriyor, nelere dikkat ediyorsunuz? - Yüzümü hiç yakmıyorum çünkü çok ciddi güneş lekelerim var. Sürekli onlarla savaşıyorum. Vücudumu da çok dikkatli bir şekilde korumak zorundayım. Çünkü güneşte yaktığım anda yüzümdeki lekeler de koyulaşıyor. Mümkün olduğunca ya sabah saatleri ya da öğleden sonra çıkıyorum güneşe. Çok çabuk bronzlaştığım için çok fazla zaman geçirmiyorum. Akşama doğru 40-45 dakika kadar dışarıda olmak yetiyor.

'İYİ YAŞLANMAK İSTİYORUM'

Sizin bakışınızla güzelliğin tanımını yapabilir misiniz? - Bence güzellik genel olarak sağlıklı ve iyi olma halidir. Bunun için belli bir tanım ya da kalıp olduğunu düşünmüyorum. Bir kadının en sağlıklı, en verimli, en başarılı hissettiği dönem olabilir. Kaygılarından uzaklaştığı, sevdiği sevildiği, hayatında mutlu olduğu zaman dilimleri kadınları güzel yapar. Kendilerine iyi bakmaları da önemli. Biz aslında bakımları kendimiz için yapıyoruz, kendimizi sevdiğimiz ve mutlu hissetmek istediğimiz için. Yani başkalarını etkilemek için değil. Ben bu noktada iyi yaşlanmak istiyorum. Eskiden 50 yaş için yaşlı deniyordu şimdi genç sayılıyor. Bu yüzden cildimizi korumamız gerekiyor.

'KÜÇÜK BİR SÜRPRİZİMİZ VAR'

Sezon nasıl geçiyor? Hayranlarınızı bekleyen projeler var mı? - Yaz sezonu güzel ve yoğun geçiyor. Şimdi sezon kaydı ve biz de yazı yoğun projelerle geçiriyoruz. TV programımız zaten devam ediyor. Küçük bir sürprizimiz de olacak ama bu bambaşka bir alanda hazırlanıyor. Yakında gelişmelerden haberdar ederiz.

'AİLE KONUSUNDA ÇOK ŞANSLIYIM'

Aile bağlarınızın çok kuvvetli olduğunu biliyoruz. Babanızı elim bir kazada kaybettiniz. Bununla ilgili duygularınızı alabilir miyim? Evet, bu olayda bir haksızlık söz konusuydu. Hukuki sürecimiz devam ediyor. Dava açıldığında babam suçlu görünüyordu ama kanıtlar ortaya çıktığında babamın suçsuz olduğu da netleşti. Babamın mekanı cennet olsun. İlerleyen zamanlarda, dava süreci bittiğinde bilgilendirme yaparım. Benim ailem bana çok şey kattı ve katmaya da devam ediyor. Birçok meslektaşıma göre çok şanslıyım, ben çok iyi bir ailede doğdum, büyüdüm. Doğru kararlar vermem için hep yol gösterdiler. Bugün buradaysam onlar sayesinde. Onların bana olan destekleri bakış açıları çok önemliydi. Her zaman her kararımda arkamda olduklarını hep hissettim. Şu anda geldiğim noktadan çok memnunum ve daha iyisi olacağına da inanıyorum.

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