Akdeniz ve Asya mutfağı Ilıca’da buluşuyor

NOİDA Sushi Asian Cuisine Lounge, SwissOtel Resort & Spa Çeşme bünyesinde açıldı. Swissotel'in kendi markası olan Noida Sushi Asian Cuisine Lounge, üst düzey bir Asya restoranı olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Su ve deniz temalarının ortasında, okyanusun doğal güzelliğinden ilham alınarak hayata geçirilen Noida Sushi Asian Cuisine Lounge, Akdeniz mutfağıyla Asya mutfağını birleştirerek "MediterrAsian" konseptini benimsiyor.

Geniş ve çeşitli bir menü ile müşterilere brunch, lunch ve sushi gibi farklı seçenekler sunmayı amaçladıklarını söyleyen Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek, Noida Sushi Asian Cuisine Lounge hakkında bilgi verdi.

TAZE SUŞİ VE SASİMİ

Noida'nın, denizin lezzetli ürünleri ve harika mezeleri ile eşsiz bir yemek deneyimi sunduğuna dikkat çeken Bilal Dilek, "Menümüzde; günlük taze balıklardan yapılmış suşi ve saşimiler başta olmak üzere çeşitli deniz ürünleri yemeklerinin yanı sıra geleneksel Asya teknikleri kullanılarak mükemmel bir şekilde pişirilen ızgara deniz ürünleri de yer alıyor. Noida aynı zamanda Akdeniz ve Asya bölgelerinin kültürel zenginliklerinden de ilham alıyor ve mutfağımız, bu lezzet ve içeriklerin füzyonlarını da kapsıyor.

Mutfağımızı, Akdeniz'in yerel mutfağı ve Asya'nın geleneksel tekniklerini kombinleyerek hem bize tanıdık hem de inovatif ürünler yarattığımız için 'MediterrAsian" olarak adlandırıyoruz. Füzyon mutfağımız, Çeşme'nin kozmopolit doğasını ve markamızın her alanında mükemmelliğe olan bağlılığımızı yansıtan bir çeşitlilik ve kültürel alışveriş kutlamasıdır" diye konuştu.

Noida markasının, müşterileri denizin doğal güzelliğine çeken lüks bir yemek deneyimi sağlama prensibi üzerine inşa edildiğini ifade eden Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek, "Restoranın dekorasyonundan yemeklerin lezzetine kadar her alanda tüm duyuları harekete geçirerek, unutulmaz bir yemek deneyimi yaratmayı hedefliyoruz. Müşteri hizmetlerimizden özenle hazırlanmış menümüze kadar markamızın her alanında hedefimiz, mükemmellik. Eğer denizin güzelliği ile lezzetlerini kutlayan ve aynı zamanda Akdeniz ile Asya'nın füzyonu olarak tasarlanmış bir menüye sahip bir restoran arıyorsanız Noida sizin için harika bir seçim. Okyanusun doğal güzelliğinin tadını çıkarırken, Asya ve Akdeniz'in zengin ve çeşitli mutfağını keşfeden bir lezzet yolculuğu için bize katılın" dedi.