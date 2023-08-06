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Haberler Pazar BAE’nin tek Türk jüri üyesi

BAE’nin tek Türk jüri üyesi

ERCAN AKGÜN
BAE’nin tek Türk jüri üyesi

SANAT hayatını İstanbul'da sürdüren ve aynı zamanda müzik eğitmenliği yapan İzmirli şarkıcı Müge Ökten, mesleki kariyerine bu kez de yurtdışında jüri üyeliğini ekledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Funtastic Family prodüktörlüğünde yapılan "Music Fashion Runaway UAE Icon 2023 Talent Show" yarışmasında görev alan Ökten, 4 kişilik ekipteki tek Türk jüri üyesi olarak ülkemizi temsil ediyor. İlki Abu Dabi'de düzenlenen ve Tüm Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek olan organizasyonun büyük finali ise 10 Eylül'de yapılacak. Yarışmalar konusunda çeşitli tecrübeleri olan ve 6 yaşından beri müzik alanında profesyonel eğitimler alan Müge Ökten, bu yolda çok emek vermiş biri olarak en adil seçimler yapacağına dair kendine söz verdiğini söyledi.

KLİBİ ÇÖLDE ÇEKTİ

Yeni bir single çalışmasına başlayan Ökten, sözü, müziği ve aranjesi kendisine ait olan son parçası için Dubai çöllerinde klip çekerek dijital platformlara iddialı bir giriş yapmayı planlıyor.

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