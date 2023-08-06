Baş döndüren temizlik

Adı bile yüksekliği hissettiren gökdelenler gün geçtikçe artıyor. Dikey yaşamın sembolü bu binaların temizliğinin düşüncesi bile baş döndürüyor. Dışı tamamen aynalı, camlı binaları ışıl ışıl parlatan kahramanların yaptığı işe ırata deniyor. Onlar örümcek adam gibi göğe uzanan binalardan sarktıkça bu görüntüye şahit olanların bile ödü kopuyor.

Resul Rostami, uzun yıllardır geçimini sağladığı mesleği zorluklarına rağmen çok sevdiğini söyledi. Kurtarma ekipleriyle aynı eğitimleri aldıklarını söyleyen Rostami, sertifika sınavını ise İngiltere'den gelen bir komisyonun yaptığını belirtti. Her seviyenin farklı eğitimleri olduğunu aktaran Rostami, 2. seviyede 20'den fazla teknik öğrendiklerini dile getirdi.

İşin püf noktasının rüzgarı iyi hesaplamak olduğunu anlatan Rostami, daha önce bir kez düşme tehlikesi yaşadığını aktardı.

Hayatlarının halatın ucunda olduğunu söyleyen Rostami, "Biz halatlarla yaşıyoruz. İnmek için gerekli malzemelerimiz olmalı, kemer ve benzeri ekipmanlar hayati önem taşıyor. İki halatla iniyoruz. Eğer bir riskle karşılaşırsak diğer halat hayatımızı kurtarıyor" dedi.