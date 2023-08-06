Bu hafta hayata bakışımız değişiyor

KOÇ Olaylara akılcı yaklaşıyorsunuz

Liderlik özellikleriniz ortaya çıkacak. Maddesel yönleriniz, ortak ilişkilerinizle paralel gidiyor. Çevresel koşulları zorlayarak ilerlediğiniz için verdiğiniz emeklerin farkındasınız.

Enerjinizi duygularınızla pekiştireceğiniz bir hafta.

Kararlı ve cesur düşünceler içinde olmaya devam. Olaylara akılcı yaklaşıyorsunuz

BOĞA Yeni projeler gündemde

KOVADA gerçekleşen Dolunay sayesinde alacağınız olumlu etkiler sizi hoş ve zarif yapacak.

Hissettiğiniz gibi yaşamak istemeniz en doğal hakkınız ve bu konuda kendinize baskı yapmamalısınız. Her şeyi ayrıntılı bir şekilde planlamanız kolay bir şey değil. Sistemli yapınız yüzünden, çevrenizle ters düşme olasılığınız var.

Yeni projeler gündemde.

İKİZLER Gizlilikler ilginizi çekiyor

Yeni fikirlere açıksınız ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz.

Hırslarınız konusunda engel tanımayarak, gizli projeler içinde olacaksınız. İlişkilerinize kesin ve doğru bir yaklaşım içindesiniz. Ele aldığınız konulara olayları abartmamalısınız.

Bu hafta seyahat planları içinde olabilir ve uyum sağlayacağınız dostlarınızla birlikte olmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ Sosyal yaşantınız farklılaşıyor

Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. Kendi içinizde çözmeniz gereken problemleri asgariye indirmeye çalışmalısınız. Sosyal yaşantınızda oldukça ilgi çekeceğiniz bir hafta. Duygularınızda yaşadığınız karmaşalardan kurtulmak istiyorsanız, yeniliklere daha cesur bir şekilde bakmalısınız.

Kendinize olan güveniniz artıyor.

ASLAN Derin duygular içindesiniz

Venüs burcunuzda geri gitmeye devam ediyor. Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Evinizle ilgili harcamaların gündem kazanmasıyla, bütçenizi yeniden dengelemelisiniz. Kendinize her konuda güveniyorsunuz.

Fırsatları değerlendirmenin tam zamanı. Duygularınız ve hırslarınız artıyor. Olaylara tepkisel davranmamalısınız.

BAŞAK Gücünüzün farkındasınız

Başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için, zor hedefler peşindesiniz. Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiğini göreceksiniz. Yeni projeler gündemde. Hızlı hareket etmek istiyor ve duygularınızın götürdüğü yere gitmekten kendinizi alamıyorsunuz.

TERAZİ Tecrübelerinize güveniyorsunuz

Maddi konularda, isteklerinizin sınırını çizmek zorundasınız.

Maddenin değerini bilen siz, bu hafta ipin ucunu kaçırabilirsiniz.

İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz.

Girişimci yönlerinizi dikkatli bir şekilde kullanmalı ve duygusal yanlarınızı ön plana çıkarmaktan vazgeçmelisiniz.

Yaşamınızı kolaylaştırmaktan yanasınız.

AKREP Yeni iş görüşmelerine açıksınız

İş yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Bu hafta düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabilir.

Yeni görüşmeleriniz var. İyi niyetinizin yanlış anlaşılması sizi engelliyor. İkna edici konuşarak sorunlarınıza bir çözüm bulmanız gerekiyor. Araştırmaya yönelik olarak iş veriminizi yükseltmeye yönelik çabalardasınız.

Dostlarınızla ortak çalışmalar içindesiniz. Çalışacağınız kişileri doğru seçiyorsunuz.

YAY Renkli kişiliğiniz ortaya çıkıyor

Duygusal anlamada renkli kişiliğini rahatça ortaya koyabileceksiniz.

Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.

Venüs'ün bulunduğu konum, size olumlu destek verecek. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız.

Geriye dönüşleriniz zor oluyor. Engellerin üstesinden gelecek şekilde daha da güçlü olacaksınız.

OĞLAK Eski kırgınlıklarınızı unutmalısınız

İçsel enerjinizi çevrenize hissettirmek istemediğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Ele aldığınız konularda, yenilgiye tahammülünüz yok. Her şeyi geride bırakarak yeni bir yaşama geçmek isteseniz de eski kırgınlıkları kolay unutmayı beceremiyorsunuz. Hissi yetenekleriniz sizi çok daha yukarılara taşıyacak.

KOVA Organizasyon başarınız artıyor

Venüs karşıt evinizde geri gidiyor ve dolunay burcunuzda gerçekleşti. İkili ilişkilerinizde duygusal davranmaktan kaçınmalısınız.. Hissi yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz.

Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız.

Aşk ilişkilerinizde artık felsefenizi değiştirmelisiniz.

BALIK Yaşamınızı şekillendiriyorsunuz

Güçlü sezgilerinizi ön plana çıkarmalı, çalışmalarınıza destekleyici davranışlarınızı belirlemeli ve olayları dengelemelisiniz.

İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat çevrenizi her konuda ikna edebileceksiniz.

Önünüz açık.