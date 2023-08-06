Dikkat Cihan Suyolcu tarafından ‘Aranıyo’sunuz

Müzik yolculuğuna 2016 yılında yayınladığı "Esik Elveda" adlı single ile başlayan Cihan Suyolcu, 2017 yılındaki, Serkan Söylemez imzalı "Yüreğimde Şarkılar" adlı parça ile yükselişe geçti. 2019 yılında "Beni Bi Sal" ile dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Cihan Suyolcu, 2021'de "Zor Adam" diyerek müzik kariyerinde daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Birçok sanatçı için şarkı tasarımı yapan Cihan Suyolcu, 28 Temmuz'da yeni bir müzik yolculuğuna daha çıktı. Cihan Suyolcu'nun 3 aydır stüdyo çalışmalarını sürdürdüğü "Aranıyo" adlı parça, dinleyicisi ile buluştu. Sözü ve müziği Cihan Suyolcu'ya ait "Aranıyo"nun aranjesinde Sezgin Gezgin, back vokallerinde Selçuk Yapar bulunuyor. Klip yönetmenliğini ise Ferit Çetinkaya gerçekleştirdi.