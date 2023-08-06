Kuşadası bir kez daha ‘Hayat sokakta’ dedi

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, Ayhan Sicimoğlu danışmanlığında bu yıl ikincisi düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, Tarihi Kervansaray'da düzenlenen bir basın toplantısı ile başladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "Lezzet Sokakta", "Eğlence Sokakta", "Müzik Sokakta" ve "Sanat Sokakta" başlıklarında gerçekleşen Kuşadası Sokak Festivali'nin açılışı nedeniyle Tarihi Kervansaray'da düzenlenen basın toplantısına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, festivalin danışmanı Ayhan Sicimoğlu ve ana sponsor temsilcisi Kahyaoğulları Yönetim Kurulu Üyesi Aymila Kahyaoğulları katıldı.

GELİR DEPREM BÖLGESİNE

Toplantıda konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve Ege Bölgesi mutfağı ağırlıklı etkinliklerle renklenen Kuşadası Sokak Festivali'ni bu yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle Güneydoğu mutfağı üzerine kurduklarını belirtti. Lezzet turlarından elde edilecek gelirin deprem bölgesi ile dayanışma amacıyla kullanılacağının altını çizen Köylü, Kuşadası Sokak Festivali'nin uzun soluklu ve büyük emek gerektiren bir organizasyon olduğunu vurguladı.

KUSAV Başkanı Levent Köylü, katkı sunan ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. KUSAV Başkanı Levent Köylü'nün ardından konuşan Kuşadası Sokak Festivali ana sponsoru Kahyaoğulları Yönetim Kurulu Üyesi Aymila Kahyaoğulları, böylesine güzel bir organizasyona sponsor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek "Sosyal ve kültürel anlamda büyük değeri bulunan Kuşadası Sokak Festivali'ne katkı sunmamıza olanak sağlayan Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ediyorum" dedi.

DOSTLUK VE KARDEŞLİK

Festivale iki yıldır danışmanlık yapan Ayhan Sicimoğlu ise, bu yıl Kuşadası Sokak Festivali'ne depremden zarar gören 11 kentin eşsiz lezzetlerini taşıdıklarını belirterek festivalin son günü dev kazanda pişecek aşurenin temsil ettiği dostluk ve kardeşlik vurgusunun önemine dikkat çekti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çok genç, aydın ve ileri görüşlü bir başkan olduğunu vurgulayan Ayhan Sicimoğlu, "İki senedir KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Belediye Başkanı Ömer Günel ile Sokak Festivali'ni düzenliyoruz. Gerek KUSAV gerekse de Kuşadası Belediyesi ekibi çok başarılı" dedi.

HER YERDE MÜZİK VARDI

TÜRKİYE'NİN "sokak" konsepti ile düzenlenen ilk tematik festivali olan Kuşadası Sokak Festivali kapsamında kentin 9 farklı noktasında kurulan sahneler eğlencenin adresi oldu. Gün boyunca Samos Müzik ve Dans Grubu, Rumeli Bandosu, Kuşadası Roman Bandosu, Aslıhan Parlak, Ege Kabalak Modern Meczup, Melih Gezmen ve Mete Çiftçi, Pandomim, Grafiti Wall,Ada Art Resim Atölyesi, Çınar Köy Zeybek ekibi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Efeler, Let's Swing, Pinions , Armillaria grupları vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Zaman zaman gösteri gruplarına da eşlik eden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Kasım Yaman Parkı'nda çocuklar için düzenlenen etkinlikler ise festival coşkusunu iyice artırdı. Festivalin ikinci gününde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda Türkiye'nin en başarılı tenorlarından Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Hakan Aysev, "3 Tenor" isimli bir konserle sahne aldı.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde alana sığmayan vatandaşlar da kaldırım ve yeni belediye binasının bahçesinden konseri dinledi.

ADA'DA GÜNEYDOGU MUTFAĞI

GEÇTİĞİMİZ yıl Ege Bölgesi ve Kuşadası'na has yöresel yemeklerin servis edildiği lezzet duraklarında bu yıl deprem bölgesinin birbirinden lezzetli yemekleri ikram edildi. Balıkçılar Meydanı, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kale Kapısı, Kasım Yaman Parkı, Atatürk Meydanı Sanat Sokağı, Kaya Şavkay Meydanı gibi kentin 11 farklı noktasında servis edilen Harput çorbası, öcce, çiğ köfte, kişir pilavı, kayısılı kavurma, beli kırık pilavı gibi yöresel yemekler yoğun ilgiyle karşılandı. Katılımcıların lezzet duraklarındaki yemeklerden tatmak için satın aldığı biletlerin deprem bölgesinde belirlenecek bir aşevine aktarılacak olması ilgiyi artırdı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile eşi Duygu Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Ayhan Sicimoğlu da tüm lezzet duraklarını dolaşarak yemeklerin tadına bakıp festival katılımcıları ile sohbet etti.

AYHAN SİCİMOGLU İLE ZEYTİNYAĞININ HASTASIYIM

AYHAN Sicimoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen 'Zeytinyağının Hastasıyım" başlıklı Zeytinyağı Anlatımı ve Tadımı Atölyesi'ne Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile KUSAV Başkanı Levent Köylü katıldı. Tarihi Kervansaray 'da gerçekleşen atölyede zeytinyağı ile ilgili ilginç bilgiler paylaşan Ayhan Sicimoğlu eşliğinde yapılan zeytinyağı tadımı büyük ilgi gördü.

GİRİT LEZZETLERİ PİSİRİLDİ

KUŞADASI Sokak Festivali, Girit mutfağının vazgeçilmez lezzeti 'salyangoz kavurması' atölyesine ev sahipliği yaptı. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD) Başkanı Şef Aydın Sürer ve kendisi de Giritli olan KUPAD Üyesi Şef Zeynep Tankaş eşiğinde tarihi Kervansaray'da hazırlanan salyangoz kavurması ve Ege otları topu, Girit kökenli festival katılımcıları başta olmak üzere yemeğin tadına ilk kez bakanlar tarafından çok beğenildi.

Şef Damla Özay tarafından sardalya, kabak, ıspanak ve lor peyniri kullanılarak hazırlanan bir çeşit börek olan çalkama beğeni ile karşılandı.

DEV KAZAN DAYANIŞMA İÇİN KAYNADI

KUŞADASI'NDA lezzet, müzik, sanat ve eğlenceyi birleştiren Sokak Festivali, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen 11 ilden getirilen malzemelerle 5 tonluk kazanda pişirilen 15 bin kişilik aşure ikramı ile sona erdi. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD) üyesi ve Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 60 aşçı tarafından dev kazanda kaynatılan aşure, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sabah saatlerinden itibaren hazırlanmaya başladı. 39 çeşit ürünün birleşiminden yapılan aşure büyük ilgi gördü. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, başarılı bir festival geçirdiklerini belirterek destekçi ve katılımcılara teşekkür etti.

TADIM ŞÖLENİ

KUŞADASI Sokak Festivali'nin ikinci günü boyunca Tarihi Kervansaray'da gerçekleşen birbirinden ilgi çekici yemek ve tadım atölyeleri gastronomi tutkunları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Deniz ürünleri keşkeği festival katılımcıları tarafından beğeni ile karşılanırken Maraş yöresine has ekşili çorba, zeytinyağlı kalburabastı, taze incir eşliğinde kuşkonmaz ve zeytinli orzo pasta adeta damak çatlattı.