Limon’la keyifli 7 yıl

Adını bahçesinde bulunan limon ağacından alan ve açıldığı günden bu yana bir Alaçatı klasiği haline gelen Limon Köyiçi, bu sezon 7'nci yaşını kutluyor. Başarılı iş insanı Yasin Becek'in, ortağı olduğu Limon Köyiçi'nde, lezzet ve eğlence bir arada sunuluyor. Bu yıl meslekte 19'uncu yılını kutlayan Yasin Becek önderliğinde açıldığı günden bu yana Alaçatı'nın vazgeçilmez mekanları arasında yer alan Limon Köyiçi, Ege sahillerinin havasını şık ambiyansına yansıtıyor.

BENZERSİZ BİR DENEYİM

Limon Köyiçi her yıl menüsünü geliştirirken dünya lezzetlerinin ve füzyon mutfağının en iyi örneklerini sunuyor. Bu yaz da misafirlerine benzersiz bir deneyim sunan Limon Köyiçi'nin mutfağı, Şef Eyüp Gül'e emanet. Pop müzikten arabeske uzanan geniş yelpazedeki müzik anlayışıyla eğlence dünyasını sınırlamayan Limon Köyiçi'nde müziğe ise DJ Yiğit Özdemir yön veriyor. Lezzetli bir yemeğin güzel bir müzik performansıyla harmanlanması sonucunda 7'den 70'e herkes Limon Köyiçi'nden mutlu şekilde ayrılıyor.

BECEK: BAŞARI EKİP İŞİDİR

Tecrübeli işletmeci Yasin Becek, birlikte bu yolda yürüdüğü ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Yasin Becek, "Ben başarının ekip çalışması olduğuna inanıyorum. Şu andaki ekibim minimum 8-9 yıldır benimle çalışıyor. 19 senedir yanımda olan insanlar var" diye konuştu.